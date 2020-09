iPhone 12 : Apple pourrait dévoiler la date de son annonce cette semaine

Si les rumeurs sont avérées, Apple pourrait lancer ses nouveaux iPhone durant la seconde moitié du mois d’octobre. Mais quand, précisément ? Nul ne le sait encore. Cela étant dit, si l’on en croit un récent tweet de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg qui a souvent vu juste sur ce genre d’informations, il se pourrait que nous connaissions enfin cette date avant la fin de la semaine.

Dans son tweet, Mark Gurman affirme que Apple pourrait donc annoncer la date de son événement virtuel dans quelques jours. Et, c’est assez intéressant de le noter, cet événement aurait bel et bien lieu en septembre. Il est donc toujours possible que l’iPhone 12 ne soit disponible à la vente qu’en octobre mais sa présentation officielle se tiendrait ce mois-ci. Comme plusieurs rumeurs semblent déjà le croire.

Après tout, nous avons déjà eu droit à ce cas de figure. Ce ne serait pas la première fois que Apple annonce un nouveau produit mais que sa commercialisation ne survienne que bien plus tard. Ce fut le cas notamment avec l’iPhone X qui fut disponible plusieurs mois après son annonce officielle. Ou encore avec le Mac Pro qui aura pris son temps, c’est le moins que l’on puisse dire, avant d’arriver entre les mains des premiers clients après son annonce officielle.

Peu importe finalement. Étant donné que les retards semblent être dus à la fabrication en elle-même, il est tout à fait envisageable que la firme de Cupertino annonce ses nouveaux smartphones mais que ceux-ci ne soient effectivement disponibles plus tard. Il faudra en tous les cas patienter, probablement encore quelques semaines, avant de tout savoir de cette nouvelle génération de téléphones à la pomme. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir si les informations de Mark Gurman sont exactes.

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event.

— Mark Gurman (@markgurman) September 6, 2020