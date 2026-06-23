Instagram s’invite sur les TV et change sa façon de diffuser les vidéos

L’app Instagram for TV arrive sur les téléviseurs Samsung aux États-Unis. Et ce n’est qu’un début, avec le cast, la vidéo horizontale et plus encore.

Instagram étend progressivement son usage au téléviseur, après des lancements sur Fire TV, Google TV et désormais Samsung TV aux États-Unis, marquant une sortie partielle du tout-mobile.

L’application adapte ses formats au grand écran avec des Reels thématiques, les Stories d’amis et la possibilité de caster des vidéos depuis le téléphone, y compris du contenu sauvegardé ou horizontal.

Instagram prépare une évolution plus large avec des vidéos longues, des séries et des livestreams sur TV, visant un visionnage collectif dans le salon plutôt qu’individuel sur smartphone.

Instagram veut clairement sortir du cadre du smartphone. L’application Instagram for TV débarque maintenant sur les téléviseurs Samsung aux États-Unis, et ce lancement raconte quelque chose de plus large qu’un simple portage d’écran.

Instagram sort doucement du téléphone

Ce n’est pas une arrivée tombée de nulle part. Instagram avait déjà lancé son application TV en décembre sur Amazon Fire TV, avant de l’étendre à Google TV en février. Cette fois, c’est au tour des TV Samsung aux États-Unis.

Le mouvement est assez limpide. La plateforme teste depuis des mois la manière dont ses vidéos peuvent vivre ailleurs que sur un mobile, avec une idée simple en fond, regarder du contenu à plusieurs, dans le salon, plutôt que seul le nez sur l’écran. Et ça, pour un réseau né dans la poche, ce n’est pas un petit virage.

Reels, stories et centres d’intérêt en mode canapé

Aujourd’hui, l’appli regroupe les Reels dans des chaînes thématiques. Vous pouvez donc lancer des sélections autour du sport, du voyage ou de la musique, selon l’ambiance du moment. Bon, ce n’est pas la révolution de l’interface TV, mais l’idée tient bien la route.

Il y a aussi un ajout qui compte plus qu’il n’en a l’air, les Stories d’amis et de créateurs sont désormais visibles sur le téléviseur. Là, on comprend mieux la logique de Instagram, faire passer ses formats les plus quotidiens sur grand écran, pas seulement les vidéos déjà calibrées pour scroller.

Le cast et la vidéo horizontale changent la logique

En parallèle, Instagram teste deux nouvelles fonctions. La première permet d’envoyer sur la TV des Reels depuis le téléphone, mais aussi des vidéos rangées dans l’onglet Saved. Du coup, partager une trouvaille drôle ou utile devient beaucoup plus simple, surtout si elle ne remonte pas déjà dans les chaînes de l’appli.

L’autre test vise un espace dédié aux vidéos horizontales. En gros, des contenus plus adaptés à un téléviseur ou à un ordinateur qu’à un écran vertical de smartphone. C’est tout bête, mais c’est le genre de détail qui montre que la plateforme commence à penser ses formats selon le support, pas seulement selon l’algorithme.

Le plan d’après est beaucoup plus ambitieux

Et Instagram ne compte visiblement pas s’arrêter là. La société travaille sur d’autres formats conçus pour le grand écran et pour un visionnage à plusieurs, entre amis ou en famille.

Dans le lot, il y a des vidéos plus longues pour traiter des sujets avec plus de profondeur, des séries épisodiques pensées pour la TV, et l’arrivée des livestreams sur téléviseur. Instagram explique aussi travailler avec les créateurs pour voir ce qui fonctionne vraiment sur ce support et comment ces usages peuvent compléter ceux déjà installés dans l’appli. Bref, le réseau ne veut plus seulement capter votre pouce, il veut aussi votre salon.