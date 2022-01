Instagram commence à tester les abonnements aux États-Unis

Instagram commence à tester son service d'abonnement. Un test très restreint, sur 10 créateurs seulement, uniquement aux États-Unis.

L’année dernière, nous apprenions qu’Instagram souhaitait lancer un service d’abonnement qui permettrait aux créateurs de verrouiller certains de leurs contenus derrière un abonnement que les abonnés devraient donc payer pour pouvoir les voir. Aujourd’hui, selon un rapport de TechCrunch, il semblerait qu’Instagram ait commencé à tester cette nouvelle fonctionnalité aux États-Unis.

Cela étant dit, à l’heure actuelle, seuls 10 créateurs ont été choisis pour prendre part à ce test. Autrement dit, c’est une fraction tout à fait infime des utilisateurs d’Instagram qui peut y avoir accès. L’entreprise traite tout cela comme un test alpha. Il est donc compréhensible qu’elle ne souhaite pas donner l’accès à tous les utilisateurs dès maintenant. L’objectif sera désormais d’obtenir un maximum de retours de la part des fans et des abonnés dans le même temps.

Voilà en tous les cas une direction très intéressante pour Instagram, une direction que l’on connait aujourd’hui déjà très bien. En effet, sur YouTube, la plate-forme permet aussi aux créateurs de mettre en place un service d’abonnement pour les abonnés à la chaîne. Nous avons aussi déjà vu des créateurs mettre en place leur propre service d’abonnement en utilisant d’autres plates-formes comme Patreon, sur lesquelles ils proposent du contenu additionnel comme des vidéos behind-the-scenes ou donnent des accès anticipés à tel ou tel contenu ou fonctionnalité.

La fonctionnalité d’abonnement d’Instagram permettra aux créateurs de proposer un certain nombre de tarifs. Le plus bas est de 0,99 $ par mois et cela grimpe jusqu’à 99,99 $ par mois. Et l’on se doute bien que la plate-forme récupèrera une commission sur ces transactions. Nul ne sait actuellement quand cette fonctionnalité sera accessible au grand public, mais dans la mesure où il ne s’agit pour l’instant que d’une version alpha, il se pourrait qu’il faille attendre avant que tout un chacun ne puisse en profiter.