Insta360 Luna Ultra : la caméra de poche 8K qui veut bousculer DJI

Insta360 change de terrain de jeu. Après s’être imposée sur les caméras 360 et les action cams, la marque s’attaque désormais frontalement au segment des caméras de poche stabilisées avec la Luna Ultra, un modèle co-conçu avec Leica et clairement pensé pour venir chasser sur les terres de la gamme DJI Osmo Pocket.

La promesse est ambitieuse : proposer une caméra compacte, stabilisée sur trois axes, capable de filmer en 8K, tout en offrant une vraie polyvalence optique grâce à un double objectif. Un positionnement qui vise autant les créateurs de contenus que les vloggers, les voyageurs ou les vidéastes mobiles qui veulent produire une image plus soignée sans transporter un appareil photo, un stabilisateur et tout un setup audio.

Un format de poche, mais une fiche technique musclée

La Luna Ultra reprend le principe d’une caméra montée sur stabilisateur mécanique, mais Insta360 y ajoute plusieurs arguments forts. Le module principal repose sur un capteur 1 pouce associé à un objectif Leica Summicron ouvrant à f/1.8, avec une focale équivalente de 20 mm. Il permet de filmer jusqu’en 8K à 30 images par seconde, mais aussi en 4K jusqu’à 120 images par seconde ou en Full HD jusqu’à 240 images par seconde pour les ralentis.

La grande différence avec de nombreuses caméras de poche tient surtout à la présence d’un second objectif téléphoto. Celui-ci s’appuie sur un capteur 1/1,3 pouce, une ouverture f/2.0 et une focale équivalente de 60 mm. La Luna Ultra peut ainsi couvrir plusieurs longueurs focales, avec un zoom annoncé jusqu’à 12x, dont 6x sans perte. C’est un argument intéressant pour varier les plans, isoler un sujet ou obtenir un rendu plus cinématographique sans se limiter au grand-angle habituel de ce type de produit.

Leica dans la poche

La collaboration avec Leica ne se limite pas au nom inscrit sur la fiche produit. Insta360 met en avant des profils de couleurs Leica Natural, Leica Vivid et Leica Chrome, ainsi que des filtres plus cinématiques directement accessibles depuis la caméra. Pour les utilisateurs plus avancés, la Luna Ultra prend également en charge l’I-Log 10 bits, le Dolby Vision 8K et un workflow compatible ACES.

En clair, la caméra ne vise pas seulement l’utilisateur qui veut filmer vite et simplement. Elle veut aussi séduire ceux qui souhaitent conserver de la marge en postproduction, notamment pour l’étalonnage. L’intégration du timecode, compatible avec des logiciels comme Final Cut Pro et Adobe Premiere Pro, confirme cette ambition plus professionnelle.

Un écran OLED détachable pour filmer autrement

L’autre grosse idée de cette Luna Ultra, c’est son écran tactile OLED de 2 pouces détachable. Il peut servir de retour vidéo et de télécommande à distance, avec une transmission HD annoncée jusqu’à 20 mètres. Pour les créateurs qui se filment seuls, cela peut devenir un vrai avantage : cadrage à distance, contrôle de la caméra sans être derrière l’objectif, plans plus créatifs ou prise de vue depuis un angle difficile.

Insta360 ajoute aussi Deep Track 5.0, son système de suivi de sujet par IA. La caméra peut garder un sujet au centre de l’image, suivre un groupe, gérer un cadrage intelligent ou encore ajuster le suivi avec le zoom. Pour du vlog, de la danse, du sport léger ou des scènes de voyage, cela peut clairement faciliter la capture sans opérateur dédié.

Pensée pour le terrain

Malgré son positionnement haut de gamme, la Luna Ultra reste pensée pour une utilisation mobile. Elle pèse un peu plus de 200 grammes, dispose d’une stabilisation mécanique sur 3 axes, d’une protection anti-vent intégrée pour améliorer la captation audio en extérieur et peut se connecter directement aux micros Insta360 Mic Air ou Mic Pro.

L’autonomie annoncée atteint jusqu’à 4 heures grâce à une batterie de 1 550 mAh, avec une charge rapide permettant de récupérer 80 % en environ 23 minutes. La caméra embarque aussi 47 Go de stockage interne, pratique pour commencer à filmer sans carte mémoire, tout en restant compatible avec des cartes microSD jusqu’à 1 To.

Insta360 accompagne enfin le lancement d’une gamme d’accessoires assez large : filtres ND, filtres Black Mist, objectif grand-angle permettant d’étendre le champ de vision à 108°, poignée batterie ou encore tracker de tête POV pour des prises de vue mains libres.

Une vraie menace pour DJI ?

Avec la Luna Ultra, Insta360 ne cache pas ses ambitions. La marque arrive sur un marché dominé par DJI, mais elle le fait avec une proposition très agressive sur le papier : double objectif, capteur 1 pouce, 8K, écran détachable, compatibilité audio, suivi IA avancé et profils Leica. Le tout dans un format qui reste compact et facile à transporter.

Reste évidemment à voir ce que cela donnera en usage réel, notamment sur la chauffe, l’autonomie en 8K, la fiabilité de l’autofocus, la qualité du téléobjectif ou la simplicité de l’interface. Mais sur le plan de l’annonce, Insta360 réussit à créer l’événement avec une caméra qui ne se contente pas de copier les références du marché. Elle tente d’apporter de vraies différences, en particulier pour les créateurs qui veulent filmer seuls, varier les focales et obtenir une image plus ambitieuse qu’avec une simple action cam.

La Insta360 Luna Ultra est disponible à partir du 10 juin, en coloris Cosmic Black et Stellar White. Son prix annoncé en France est de 729 euros en pack standard et 925 euros en pack creator (avec batterie et micro).