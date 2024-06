Insta360 GO 3S : la nouvelle mini-caméra portable qui filme en 4K

Cette fonctionnalité est également compatible avec le réseau Localiser d'Apple.

Un concentré de technologie dans un petit boîtier : l’Insta360 GO 3S

Si vous êtes à la recherche d’une caméra d’action discrète capable de filmer en 4K et prête pour le Dolby Vision, ne cherchez pas plus loin. Le dernier modèle d’Insta360, le GO 3S, est là pour répondre à toutes vos attentes. Version améliorée du modèle GO 3 de l’année dernière, cette nouveauté technologique a plusieurs atouts dans son sac.

Des améliorations notables à la clef

La nouvelle caméra est équipée d’une puce possédant 50% de puissance de calcul supplémentaire par rapport à son prédécesseur. Elle est également dotée d’une toute nouvelle lentille grand angle permettant de réaliser des vidéos avec moins de distorsion et aux bords plus droits. Concernant ses performances vidéos, l’appareil peut filmer en 4K à 30 images par seconde, mais également réaliser des ralentis en résolution 1080p à 200 fps ou en 2,7K à 100 fps.

Équipée et pratique

Un autre avantage de ce bijou de technologie est sa compatibilité avec le réseau Localiser d’Apple, fonctionnalité très pratique pour ce petit objet qui risquerait de se perdre facilement. De plus, l’appareil est nativement étanche jusqu’à 33 pieds, soit une portée deux fois plus grande que le GO 3. Il suffit de le tourner pour passer d’une prise de vue horizontale à verticale. Et si votre caméra est hors de portée, une simple gestuelle de la main permet de lancer ou d’arrêter une prise de vue ou de réaliser une photo.

Le futur de l’édition automatique de vidéos

Autre nouveauté, le mode vidéo Intervalle. En le paramétrant, la caméra enregistrera automatiquement vos journées. De plus, grâce à la nouvelle fonction d’édition automatique de l’application, vous pourrez fusionner plusieurs clips en une seule vidéo longue. Une révolution dans le domaine qui facilitera grandement le travail d’édition, souvent fastidieux.

L’Insta360 GO 3S est disponible à l’achat dans le monde entier via le site Insta360 ou sur des plateformes comme Amazon. Vous pouvez choisir entre un modèle 64 Go ou 128 Go pour un tarif respectif de 400$ et 430$.