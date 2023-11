Ace Pro d’Insta360 : La caméra d’action dotée d’IA et brandée Leica

Son processeur dédié à l'IA améliore les performances en basse lumière et gère automatiquement le montage. Curieux de savoir comment il peut révolutionner votre expérience photographique ?

En cette année 2023, et après le succès des modèles Osmo Action 4 de DJI et Hero 12 de GoPro, la marque Insta360 nous offre une nouvelle vision du potentiel des caméras d’action. Elle dévoile son dernier-né : l’Ace Pro, une déclinaison ultra-sportive qui met l’accent sur la qualité vidéo avant tout.

L’Ace Pro pourrait être décrite comme une “GoPro sous stéroïdes”, grâce à son écran tactile rétractable de 2,4 pouces, son capteur 1/1.3 pouce, un réglage Leica et, surtout, son processeur neuronal AI 5nm. Également intégrés : la stabilisation “FlowState”, une étanchéité IPX8 et une batterie interchangeable.

Le processeur AI ne se limite pas à améliorer la qualité de l’image, il facilite aussi l’édition vidéo. Le dispositif nommé “AI Highlights Assistant” est capable d’opérer un premier niveau d’édition en temps réel. Les clips générés peuvent ensuite être revus et éventuellement modifiés avant d’être envoyés sur votre téléphone à travers l’application mobile Insta360.

La fonction “AI Warp” sera à tester pour ceux qui souhaitent rendre l’édition vidéo encore plus accessible. De plus, la marque offre déjà une gamme d’accessoires optionnels, allant du boîtier de plongée à la télécommande GPS. N’oublions pas de citer son prix concurrentiel, l’Ace Pro étant proposée à $450 avec son bundle standard.

L’avis de la rédaction

Nous suggérons avec enthousiasme l’Ace Pro. Avec ses capacités qui excèdent celles d’une GoPro traditionnelle et son système d’édition en temps réel, elle est plus qu’une simple caméra d’action. Son efficacité couplée à son intelligence en fait un indispensable pour tous les amoureux d’adrénaline et de belles images.