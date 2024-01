Il est grand temps de refaire une adaptation live-action de cet anime vieux de 20 ans

Les classiques des années 1990, Yu Yu Hakusho et One Piece, ont eu droit à des adaptations en prises de vues réelles. Cependant, un autre anime emblématique de cette époque mériterait également un remake moderne. Quel pourrait être ce prochain classique à être revisité ?

Une mise à jour attendue : Sailor Moon en live-action

Alors que One Piece et Yu Yu Hakusho ont déjà été adaptés en live-action, un autre classique des années 90 mérite une refonte moderne : Sailor Moon. Créé en 1991 par Naoko Takeuchi, Sailor Moon a connu un immense succès grâce à ses millions de copies vendues et sa diffusion mondiale. Malgré une adaptation en série télévisée live-action de 2003 à 2004, une nouvelle version est attendue, notamment avec l’essor de la diversité dans les productions actuelles.

La précédente adaptation live-action : une opportunité manquée

Pretty Guardian Sailor Moon, la précédente adaptation live-action, a été produite par la Toei Company de 2003 à 2004. Malgré des critiques généralement favorables, le timing de sa sortie a limité son succès. À l’époque, les adaptations de mangas en live-action étaient encore mal acceptées, ce qui a conduit à une adaptation précipitée du matériel source. Toutefois, le modèle télévisuel actuel semble plus adapté pour une nouvelle version de Sailor Moon.

Le succès de One Piece : un modèle à suivre

Le succès de la première saison de One Piece en live-action prouve que ce type d’adaptation peut fonctionner si les acteurs sont bien choisis et si le matériel source est respecté. Le rôle actif du créateur de One Piece dans l’adaptation a également été un atout majeur pour assurer le respect de l’œuvre originale. Pour que Sailor Moon connaisse un succès similaire, une adaptation soignée et une implication étroite de Takeuchi seraient nécessaires.

Sailor Moon : combler un manque dans l’industrie

En plus d’être attendue, une adaptation de Sailor Moon serait également nécessaire pour combler le manque de représentation féminine dans les adaptations live-action de manga. Malgré les progrès en matière de diversité dans l’industrie cinématographique et télévisuelle, les studios pourraient faire un meilleur travail d’adaptation des animes dirigés par des femmes. Avec son impact sur l’animation, son attrait mondial et la richesse de son matériel à adapter, Sailor Moon serait un excellent point de départ.