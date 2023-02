Viz Media propose Sailor Moon, Naruto, Death Note, Inuyasha et Hunter X Hunter gratuitement YouTube

Vie Media met à disposition Sailor Moon, Naruto, Death Note, Inuyasha et Hunter X Hunter sur sa chaîne YouTube, accessibles gratuitement.

Que l’on préfère les films ou les séries, que l’on soit plutôt live action ou animation, il y a de tout aujourd’hui, sur le web, et ce dans tous les genres. La majorité des contenus ne sont, certes, accessibles que via un abonnement payant à un quelconque service, mais l’offre gratuite ne cesse de s’étoffer. Les amateurs d’animation japonaise sont par exemple aujourd’hui servis avec l’apparition de plusieurs licences cultes, directement sur YouTube. Explication.

Si vous aimez les anime et que vous cherchez à vous occuper pour la fin des vacances, sachez que Viz Media a mis à disposition sur YouTube certaines séries très connues. Mieux encore, celles-ci sont disponibles tout à fait gratuitement. Vous pouvez par exemple retrouver des séries comme Sailor Moon – l’originale des années 1990, pas le remake, Sailor Moon Crystal -, Naruto, Death Note, Inuyasha et Hunter X Hunter sur le compte de l’éditeur. Viz a organisé les épisodes dans des playlists, ce qui devrait simplifier leur lecture, surtout si vous décidez de tout regarder.

Précision importante, les épisodes en question affichent de temps à autre de la publicité, ce à quoi il fallait évidemment s’attendre la mesure où il s’agit d’un contenu gratuit. Autre précision, les épisodes ne sont pas visibles dans tous les pays du globe. Depuis l’endroit où je suis, je ne peux par exemple pas les voir, il faut utiliser un VPN. Enfin, sachez que Viz a uploadé les versions audio japonaises des épisodes avec des sous-titres anglais, et les épisodes n’ont pas été remasterisés pour s’adapter aux radios des écrans modernes.

Voilà en tous les cas une occasion parfaite pour profiter de ces anciennes séries qui ne sont pas nécessairement disponibles sur les services de streaming. Si vous êtes nostalgique de cette belle époque ou si vous étiez trop jeune pour les regarder à leur sortie, voici votre chance.