IKEA utilise Google Maps pour offrir des réductions selon la distance parcourue pour arriver en magasin

IKEA est une enseigne incontournable du mobilier et autres objets de décoration prêts à poser ou à monter en kit. Il est aujourd'hui possible de commander en ligne et se faire livrer mais un passage en magasin est souvent nécessaire. De quoi payer moins cher ?

Dans la mesure où IKEA combine ses magasins avec ses entrepôts, il faut à l’enseigne une très grande superficie. Cela se traduit, la plupart du temps, par des adresses en périphérie des villes, voire parfois très éloignées. Il faut alors faire le voyage jusqu’au magasin. Ce qui n’est pas chose facile pour certains clients. Pour les encourager à se déplacer, IKEA a eu une idée assez novatrice et plutôt intéressante. Utiliser Google Maps.

IKEA teste un système de réduction basé sur le trajet effectué jusqu’au magasin

À Dubaï, IKEA teste actuellement un système de réduction basé sur la distance que vous avez parcourue pour arriver jusqu’au magasin. Pour ce faire, l’application utilise Google Maps et la fonctionnalité Timeline qui enregistre les trajets que vous parcourez au quotidien. Les clients peuvent alors montrer au personnel de IKEA ces données, d’où ils viennent, le trajet qu’ils ont du parcourir pour arriver en magasin, et ils reçoivent une réduction en rapport direct avec la distance effectuée.

Une fonctionnalité actuellement en test à Dubaï

Selon le salaire moyen à Dubaï, cette réduction est de l’ordre de 28$ pour une heure de trajet. Autrement dit, avec ce système, il est possible que certains clients repartent avec des produits gratuits s’ils sont venus de loin pour acheter leurs meubles et autres objets de décoration. Cela étant dit, pour l’heure, cette fonctionnalité n’est disponible qu’à Dubaï. Et il ne s’agit que d’un test. Nul ne sait si IKEA a déjà prévu de l’étendre à d’autres pays ou non. Cela dépendra certainement des retours des clients. Ou peut-être que seuls les habitants de Dubaï y auront droit. Une chose est sûre, il s’agit là d’une idée intéressante et novatrice. Une utilisation sympathique de la fonctionnalité Timeline de Google Maps…