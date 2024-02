iFixit démonte l’Apple Vision Pro et découvre l’étrange écran EyeSight

Selon iFixit, des optiques lenticulaires sont utilisées pour créer un visage animé qui semble en 3D, avec des yeux.

Tl;dr L’EyeSight est une caractéristique fascinante de Vision Pro.

Apple utilise un effet stéréoscopique 3D pour des yeux virtuels réalistes.

La couche optique et la lentille lenticulaire de l’OLED expliquent l’affichage de l’EyeSight.

La conception modulaire de Vision Pro facilite son démantèlement et sa réparation.

Un pas de plus vers la réalité virtuelle avec Vision Pro

Le casque Apple Vision Pro déploie une technologie inédite : l’affichage EyeSight. Il projette une image visuelle de vos propres yeux afin de mieux interagir avec les gens dans le monde réel. Un contact visuel signifiant, que ce soit en réalité ou en virtualité, pour instaurer des liens solides.

Les mécanismes optiques de l’EyeSight

Selon l’analyse détaillée d’iFixit, Apple a eu recours à l’effet stéréoscopique 3D pour donner aux yeux virtuels une apparence plus réaliste, contrairement à une simple reproduction “plate” sur le panneau OLED incurvé. Cette profondeur est obtenue en empilant une couche optique élargissante et une lentille lenticulaire sur l’écran OLED. C’est pourquoi, à l’exposition du panneau, on observe “des yeux étrangement comprimés”.

L’art du démontage du Vision Pro

Bien que iFixit n’a toujours pas fini son analyse pour attribuer un score de réparabilité à Vision Pro, nous savons déjà que le panneau en verre frontal a demandé “beaucoup de chaleur et de temps” pour être détaché du corps principal. Cependant, le design modulaire de l’appareil, en particulier les haut-parleurs et la batterie externe, devrait faciliter les réparations futures.