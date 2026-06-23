House of the Dragon change enfin son générique, et ça dit plus long

La saison 3 de House of the Dragon retouche enfin sa musique d’ouverture. Et son générique glisse un indice qui relie déjà la série à A Knight of the Seven Kingdoms.

Le générique change enfin en saison 3

Un blason Blackfyre apparaît à la fin

Le lien avec Dunk et Egg se précise

Le détail le plus parlant de la saison 3 de House of the Dragon n’est peut-être pas dans un dialogue ou une bataille. Il est dans les toutes dernières secondes du générique, avec un symbole qui dépasse largement le cadre de la série et tend un fil vers A Knight of the Seven Kingdoms.

Un blason qui regarde vers l’après

Le générique reprend encore la grande tapisserie de l’histoire Targaryen. On y croise le rêve de Daenys, le Fléau de Valyria, plusieurs étapes de la conquête d’Aegon, la mort de Maegor le Cruel, le règne de Jaehaerys I avec la reine Alysanne, puis des événements déjà liés à la série, comme Rook’s Rest ou les dragonseeds.

Là où ça change vraiment, c’est au bout. La saison 2 s’arrêtait sur le Trône de Fer. Cette fois, on termine sur un sigil. Et pas le plus attendu. Le dragon est noir sur fond rouge, pas rouge sur fond noir. Autrement dit, ce n’est pas exactement le blason classique de la maison Targaryen, mais celui des Blackfyre, branche cadette qui naîtra plusieurs décennies après la Danse des Dragons.

La musique bouge enfin, et ce n’est pas un détail

Pendant deux saisons, HBO avait joué la sécurité. House of the Dragon utilisait exactement le même thème que Game of Thrones, composé par Ramin Djawadi. Choix compréhensible, pas forcément très excitant.

La saison 3 y touche enfin. La mélodie reste la même, mais elle démarre désormais avec de lourds tambours. Ce n’est pas une refonte, clairement. C’est plutôt une inflexion, comme si la série passait d’une tension contenue à quelque chose de plus frontal. Et ça colle avec ce que raconte cette nouvelle saison, une guerre civile qui entre dans une phase plus vaste et plus violente.

À côté, A Knight of the Seven Kingdoms avait déjà pris ses distances en n’utilisant pas ce thème. Son compositeur est d’ailleurs Dan Romer, pas Ramin Djawadi.

Pourquoi ce clin d’œil compte pour toute la franchise

Le choix Blackfyre n’a rien d’un simple easter egg. La maison naît avec Daemon Blackfyre, l’un des Grands Bâtards du roi Aegon IV Targaryen, légitimés sur le lit de mort du souverain. Daemon revendique ensuite le Trône de Fer, ce qui déclenche la première rébellion Blackfyre, finalement perdue.

Or cette histoire pèse déjà lourd dans la saison 1 de A Knight of the Seven Kingdoms. Les flashbacks de Dunk à Flea Bottom arrivent à la fin de cette guerre, et Egg la mentionne aussi en chanson. Le sujet restera important dans les saisons 2 et 3.

Bref, le message du générique semble assez net. La Danse des Dragons n’est pas seulement une crise familiale, c’est le début d’une fracture durable. La tapisserie elle-même se défait, la maison se déchire, et le royaume avec. En bout de chaîne, il y aura les Blackfyre. Comme si House of the Dragon rappelait que les Targaryen n’apprennent jamais vraiment de leurs propres guerres. Les nouveaux épisodes arrivent le dimanche à 21 h sur HBO et HBO Max.