Horizon : Studio Gobo devient partenaire de codéveloppement de Guerrilla Games

Guerrilla Games s'associe avec Studio Gobo pour travailler sur l'ensemble des projets en lien avec la licence Horizon.

Sony Interactive Entertainment et Guerrilla Games ont de grandes ambitions pour Horizon, et l’aide d’une structure extérieure comme Studio Gobo, filiale de Keywords Studios (un des plus grands sous-traitants de l’industrie vidéoludique), sera plus que nécessaire pour faciliter et optimiser le développement de plusieurs projets comme l’extension Burning Shores de Horizon Forbidden West (19 avril prochain en exclusivité sur PS5), le portage PC de Horizon Forbidden West, le multijoueur standalone de Horizon, le troisième opus de Horizon et potentiellement un remake/remaster de Horizon Zero Dawn qui pourrait arriver un peu avant ou après l’adaptation en série télévisée de Netflix.

📢 We're thrilled to share that Studio Gobo is now a Guerrilla co-development partner on the Horizon universe. We're currently filling roles on this and other teams. See our open positions at: https://t.co/4YBMhs8qJq pic.twitter.com/1xwZZKWtr5 — Studio Gobo (@StudioGobo) January 26, 2023

A noter que le géant japonais Sony a déjà fait appel à Firesprite, racheté en septembre 2021, pour travailler sur Horizon Call of the Mountain, une expérience en réalité virtuelle pour le PlayStation VR2, et que NCsoft devrait travailler sur MMORPG dans l’univers de Horizon.

Studio Gobo, nouveau partenaire de Guerrilla Games sur Horizon

Co-développeur par le passé sur Redfall, Hogwarts Legacy, Disney Infinity ou encore For Honor, Studio Gobo est basé à Brighton et Hove, au Royaume-Uni, et recrute actuellement de nouveaux collaborateurs pour travailler au sein de son équipe dédiée à Horizon.

Nous sommes profondément passionnés par la qualité et les jeux que nous développons. Nous avons créé Studio Gobo dans le but de collaborer avec des éditeurs et des développeurs pour offrir des expériences de jeu haut de gamme. Nous avons travaillé avec certains des plus grands éditeurs du monde à ce jour, en nous concentrant sur les titres d’action AAA sur consoles. Nous sommes très enthousiastes quant à l’avenir et à nos collaborations actuelles et nous sommes impatients de partager avec vous nos dernières créations.