Honor X8, un smartphone aux airs premium pour un prix très abordable

Honor X8, un smartphone au look premium à un tarif d'entrée de gamme.

D’ordinaire, il y a encore quelques années, l’offre de smartphones de l’entrée au milieu de gamme était assez ennuyeuse, ou redondante tout du moins, en ce qui concerne le design et les fonctionnalités des appareils. Aujourd’hui, les choses commencent à changer. Un bon exemple pourrait être le tout récemment lancé Honor X8, un smartphone qui ressemble de prime abord à un flagship, mais qui est commercialisé à un prix public très, très abordable.

Honor X8, un smartphone au look premium

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, le Honor X8 offre de jolis bords bien fins autour de l’écran. Et bien que ce ne soient là que des rendus, il faut bien admettre que les bords en question sont plus fin que ceux que l’on peut actuellement trouver dans des modèles plus onéreux. L’appareil dispose par ailleurs d’un écran de 6,7 pouces avec une résolution de 2 388 x 1 080 pixels et un poinçon pour laisser passer la caméra frontale.

à un tarif d’entrée de gamme

Sous le capot, le smartphone est propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 680, assurément pas ce qui se fait de plus puissant aujourd’hui, mais bien plus que capable dans les tâches quotidiennes. Ce téléphone est aussi doté de 6 Go de RAM ainsi que de la technologie Honor RAM Turbo qui, selon le fabricant, vient booster l’ensemble pour donner l’impression et l’expérience de 8 Go lorsque le besoin s’en fait sentir.

Pour le reste, on citera notamment la présence d’un module caméra à quatre capteurs à l’arrière avec un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra-wide de 5 MP, un capteur macro de 2 MP et un capteur de 2 MP pour l’effet bokeh. Enfin, une batterie de 4 000 mAh viendra alimenter l’appareil, batterie compatible avec une recharge à 22,5 W.

Pour le moment, Honor ne propose son X8 qu’aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, au tarif de 899 AED, soit environ 245 $/185 £/220 €. Espérons qu’il arrive en France.