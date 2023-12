Homeworld 3, la suite tant attendue du RTS de science-fiction, débarque le 8 mars

C'est un autre léger report, étant donné la précédente fenêtre de sortie en février. Comment expliquer cette nouvelle attente ?

Après une attente qui a semblé interminable pour les fans, Homeworld 3, le successeur très attendu de la saga de jeux de stratégie de science-fiction, se pare enfin d’une date de sortie : le 8 mars. Malgré un léger retard par rapport aux prévisions initiales, l’excitation est à son comble.

Ce nouvel opus est en réalité “le rêve originel d’Homeworld 2”, comme l’a dévoilé Rob Cunningham, co-fondateur et PDG de Blackbird Interactive. “La vision de Homeworld 3 était tout simplement irréalisable à la fin des années 90, début des années 2000”, déclare-t-il. Il aura fallu 20 ans pour que le studio soit en mesure de produire le jeu de leurs rêves.

Launch sequence initiated. Homeworld 3 is set for arrival on March 8, 2024.

Get a closer look at how powerful visuals and unique mechanics came together to create the immersive sci-fi strategy experience fans have been waiting for.

