Hogwarts Legacy va se relancer avec des nouveautés

Près d'un an après son lancement, Hogwarts Legacy est sur le point d'accueillir des nouveautés pour continuer à séduire les fans de la franchise Harry Potter.

Après une année riche en succès, le jeu vidéo Hogwarts Legacy s’apprête à recevoir de nouvelles mises à jour. À l’origine exclusivement disponible sur les consoles PlayStation, une quête spécifique sera désormais accessible à tous les joueurs, quelle que soit leur plateforme.

As we near the one-year anniversary of Hogwarts Legacy, we wanted to let our community know that the Hogwarts Legacy PlayStation-exclusive content will be available on other platforms later this summer, along with additional updates and features for the game. Stay tuned in the…

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) January 26, 2024