Hogwarts Legacy : le mystère de la famille Pallow et les Forces du Mal

Les quêtes facultatives avec Sebastian Pallow dans Hogwarts Legacy vont mettre en lumière les problèmes moraux auxquels sont confrontés les personnages principaux en ce qui concerne l'utilisation d'une magie dangereuse.

Hogwarts Legacy du studio américain Avalanche Software permettra aux joueurs de se lier d’amitié avec Sebastian Sallow, élève de Serpentard, et de faire le choix d’embrasser ou de rejeter les arts sombres en découvrant le mystère de sa famille dans le cadre d’une série de quêtes facultatives. Le trailer “Sombre Héritage de Sebastian Pallow” présente certains des éléments, ennemis, créatures magiques à rencontrer dans divers lieux sombres et dangereux, tout en offrant un aperçu des Sortilèges Impardonnables et des dilemmes moraux auxquels les joueurs seront confrontés.

Situé au 19ème siècle, Hogwarts Legacy se déroule dans le château Poudlard et met les fans de la licence Harry Potter dans la peau d’un jeune étudiant sorcier alors que la guerre menace d’éclater entre les gobelins et les autres utilisateurs de la magie. Les joueurs pourront apprendre de nouveaux sorts et potions ainsi que personnaliser une petite zone du château – et il n’y aura pas de microtransactions. Initialement fixée pour la fin de l’année, la sortie est maintenant prévue pour le 10 février 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. La version Nintendo Switch devrait arriver un peu plus tard.

Hogwarts Legacy et ses différentes éditions

Hogwarts Legacy – Standard Edition

Version physique ou numérique

Hogwarts Legacy – Deluxe Edition

72 heures d’accès anticipé

Pack Magie Noire (une garde-robe exclusive via l’ensemble de cosmétiques de Mage Noir, une monture de Sombral et l’accès à l’arène de combat de Mage Noir où les joueurs pourront tester leur maîtrise des Forces du Mal contre des vagues d’ennemis)

Hogwarts Legacy – Deluxe Edition (numérique)

Contenu de la Deluxe Edition

Calot de Mage Noir

Mise à niveau numérique PS4 vers PS5 ou Xbox One vers Xbox Series X/Xbox Series S

Hogwarts Legacy – Collector’s Edition

Contenu de la Deluxe Edition

Calot de Mage Noir

Une baguette magique en taille réelle flottant au-dessus d’un livre

Un boîtier métallique

Le manteau de Kelpy

La Collector’s Edition de Hogwarts Legacy en vidéo