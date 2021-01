Hitman 3 : les six lieux que l’Agent 47 va devoir visiter pour éliminer ses cibles

L'assassin chauve au code barre tatoué derrière la tête est prêt à en finir avec ses dernières missions dans l'ultime opus de la trilogie World of Assassination.

Le nouveau Hitman du studio indépendant danois IO Interactive mènera le spécialiste de l’infiltration à travers le monde dans six lieux uniques sur trois continents où il décrochera les contrats les plus importants de toute sa carrière. Chaque lieu a été conçu pour offrir une expérience de jeu unique et mémorable, depuis la première mission du jeu dans le plus haut bâtiment du monde jusqu’à l’épilogue dramatique qui conclut la trilogie avec style par un final axé sur la narration.

HITMAN 3 – All Locations Revealed: https://t.co/gxw79z1kpC This is a spoiler-free list of all six locations in the game, where we’re focused on the locations and not the story. pic.twitter.com/SCq33KBsnj — IO Interactive (@IOInteractive) January 11, 2021

Pour mémoire, Hitman 3 sera disponible le 20 janvier prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch en Cloud Version et PC.

Les lieux à visiter dans Hitman 3

Dubaï (Émirats arabes unis) : “Le jeu commence à Dubaï avec un Agent 47 littéralement au sommet du monde. Découvrez la grandeur et la décadence de la ville lors de la cérémonie d’ouverture du plus haut bâtiment du monde. Joignez-vous à une foule enthousiaste pour admirer le paysage à couper le souffle et explorer les derniers étages de ce bâtiment exquis, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur“

Dartmoor (Royaume-Uni) : “Après les événements de Dubaï, Agent 47 se dirige vers l’Angleterre. Voyage au manoir historique de Thornbridge dans le Dartmoor pour une mission avec une touche de meurtre et de mystère. Choisissez votre propre chemin pour atteindre vos objectifs ou jouez le rôle de détective pour résoudre un meurtre et éliminer votre cible. Deux oiseaux, un déguisement“

Berlin (Allemagne) : “A mi-parcours de l’aventure, Agent 47 est en route pour l’Allemagne. Dirigez-vous vers la périphérie de Berlin, une ville connue pour ses contes de fées, son style vivant et sa vie nocturne chaotique. Que vous cherchiez un endroit pour réfléchir et récupérer ou que vous souhaitiez vivre l’adrénaline vertigineuse d’une rave épique, Berlin vous aidera à trouver ces deux choses et tout ce qui se trouve entre les deux“

Chongqing (Chine) : “Alors que l’histoire s’intensifie, Agent 47 arrive en Chine. Sous les néons vacillants des cafés animés et au milieu d’une foule de petits magasins et de stands de nourriture entassés dans des rues étroites, Chongqing offre aux voyageurs un répit dans les exigences de la vie quotidienne. Cette mégapole est une plaque tournante des transports, avec de nombreux secrets hors des sentiers battus”

Mendoza (Argentine) : “L’avant-dernière mission emmène l’Agent 47 en Argentine. Mendoza est l’une des régions viticoles les plus connues d’Amérique du Sud. C’est l’endroit idéal pour découvrir les beautés et les saveurs de l’Argentine. Des collines en pente aux vignobles modernes, les possibilités d’exploration sont nombreuses”

Carpates (Roumanie) : “L’épilogue de Hitman 3 voit l’agent 47 revenir en Roumanie. La dernière mission de la trilogie World of Assassination vous emmène dans les Carpates.”

IO Interactive veut se détacher de la licence Hitman

Alors que le reboot de licence Hitman va prendre fin avec un troisième opus dès la semaine prochaine, IO Interactive est bien parti pour la mettre au placard pendant quelques années. Le PDG Hakan Abrak veut se focaliser sur d’autres projets comme c’est le cas avec Warner Bros Interactive (partenariat pour un jeu original) et le trio EON Productions-Delphi-MGM (jeu officiel James Bond) : “Hitman et IO Interactive sont évidemment très, très étroitement liés. Mais je pense que, pour aller de l’avant, IO ne devrait pas nécessairement être mentionné comme le studio de Hitman. Avant tout, les gens devraient penser à nous comme des créateurs de différentes licences et un lieu de créativité où Hitman est l’un de nos enfants, mais il y en aura d’autres à l’avenir. Et l’un d’eux est 007.“