Hercules : le film live-action de Disney sera réalisé par Guy Ritchie

Guy Ritchie va adapter Hercules au cinéma.

L’adaptation en prises de vues réelles du film d’animation Aladdin étant devenue le premier film à franchir la barre du milliard de dollars de recettes, Disney n’a pas hésité trop longtemps avant de confier les commandes du film live-action Hercules au réalisateur Guy Ritchie (Sherlock Holmes, King Arthur : Legend of the Sword, Wrath of Man). Basée sur la version animée de John Musker et Ron Clements sortie en 1997, l’histoire écrite par Dave Callahan (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Jean-Claude Van Johnson, Mortal Kombat) sera retravaillée d’ici les prochains mois par de nouveaux scénaristes.

A noter que AGBO, la société de production dirigée Joe et Anthony Russo (Captain America, Avengers, Agent Carter), supervise le projet. Si le casting n’est pas encore ouvert, certains fans s’imaginent déjà des comédiens et des célébrités comme Jason Statham, Ariana Grande, Beyonce, Jennifer Hudson, Rihanna, Dua Lipa et Lizzo hériter des rôles phrares de Hercules.

