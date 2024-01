Hayao Miyazaki marque l’histoire : Le Garçon et le Héron devient le premier film d’animation à remporter un Golden Globe

Le Garçon et le Héron s'impose face à Spider-Man: Across the Spider-Verse, Elemental et Suzume dans la catégorie Meilleur Film d'Animation aux Golden Globes.

Tl;dr Le film d’animation Le Garçon et le Héron remporte le Golden Globe du meilleur film d’animation.

C’est une première pour un film d’animation japonais.

La victoire marque un tournant dans l’histoire des Golden Globes.

Le film pourrait également être en lice pour l’Oscar du meilleur film d’animation.

Un triomphe inédit pour l’animation japonaise

La dernière création de Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron, vient d’entrer dans l’histoire des Golden Globes. C’est le tout premier film d’animation japonais à remporter le prix du meilleur film d’animation. Depuis 2006, malgré la reconnaissance croissante de l’animation japonaise, celle-ci n’avait jamais été aussi honorée, les studios majeurs comme Disney et Dreamworks remportant la plupart des trophées.

Congratulations to The Boy and the Heron on the WIN for Best Picture – Animated! 🎦 #GoldenGlobes pic.twitter.com/ysLdEj3h1p — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Le Garçon et le Héron a su se démarquer

La nouvelle réalisation fantastique de Hayao Miyazaki, relatant la quête d’un jeune garçon dans un monde mystérieux guidé par un héron parlant, a non seulement émerveillé le public des Golden Globes, mais aussi les spectateurs du monde entier. Le Garçon et le Héron était en compétition avec des films majeurs tels que Spider-Man: Across the Spider-Verse, Elemental et Suzume.

Un jalon pour l’animation japonaise

Cette victoire pour le film de Miyazaki non seulement lui donne sa première victoire aux Golden Globes, mais marque également la première victoire pour un film d’animation japonais dans l’histoire du gala. Et bien que Hayao Miyazaki et l’équipe du Studio Ghibli n’aient pas été présents pour recevoir le prix, cet exploit met en lumière la puissance du médium de l’animation dans le cinéma, illustré par la beauté du récit de Le Garçon et le Héron.

Et maintenant l’Oscar pour Le Garçon et le Héron?

Après cette victoire aux Golden Globes, la question se pose maintenant de savoir si Le Garçon et le Héron remportera un Oscar. Cette victoire majeure augmente sans aucun doute les chances de Hayao Miyazaki de décrocher son deuxième Oscar après Le Voyage de Chihiro. Cependant, il n’est pas garanti que le même film remporte les deux prix. En effet, les Golden Globes et les Oscars ne sont pas toujours en accord sur le choix du meilleur film d’animation.