Harry Potter : Magic Awakened allie JCC et MMO avec des éléments RPG

Warner Bros Games et NetEase dévoilent Harry Potter : Magic Awakened, une création originale du label Portkey Games qui se déroule dix ans après la bataille de Poudlard.

Dans Harry Potter : Magic Awakened, les joueurs vont pouvoir vivre le quotidien d’un élevé de Poudlard. Après la création d’un personnage, ils pourront choisir une baguette, participer à l’emblématique cérémonie du Choixpeau, suivre des cours de sortilèges, de défense contre les Forces du Mal, de soins des créatures magiques, mais aussi d’histoire de la magie et de divination, tout en croisant le chemin de visages familiers issus de la série originale, mais également de nouveaux personnages. Ces derniers auront également l’occasion de prendre part à des duels 1v1 ou 2v2, dont certains via des modes de jeu spéciaux à durée limitée.

Harry Potter: Magic Awakened is now available worldwide! In this update, we’ll introduce you to the game’s features and talk through a number of the updates and improvements made to the game following Soft Launch. https://t.co/5y7b6kPyEH #MagicAwakened #HarryPotter pic.twitter.com/BSzhUQzBZL

— HPMagicAwakened (@hpmagicawakened) June 27, 2023