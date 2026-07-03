Harry Potter : le recasting de Ginny lance déjà la saison 2

La saison 1 n’arrive qu’à Noël, mais la série Harry Potter prépare déjà son chantier le plus sensible : trouver une nouvelle Ginny pour la saison 2.

En bref Ginny Weasley va être recastée pour la saison 2

Le casting vise des enfants britanniques de 10 à 12 ans

Un nouveau blason de Poudlard a aussi été dévoilé

La série Harry Potter n’a même pas encore démarré que son dossier le plus délicat pour la saison 2 est déjà ouvert. HBO et HBO Max ont lancé officiellement le casting de la nouvelle Ginny Weasley, un rôle bien plus stratégique qu’il n’en a l’air au premier regard.

Un remplacement qui compte bien plus qu’il n’y paraît

La comédienne Gracie Cochrane, annoncée plus tôt pour jouer Ginny, ne reviendra pas à cause de circonstances imprévues. Cette fois, l’appel à candidatures est bien en ligne sur Cast It, pour des enfants de 10 à 12 ans vivant au Royaume-Uni. L’information a aussi été confirmée par la directrice de casting Lucy Bevan sur Instagram.

Ce n’est pas un second rôle interchangeable. Dans Harry Potter à l’école des sorciers, Ginny reste en retrait, aperçue surtout à la voie 9 3/4 avec Molly Weasley, jouée par Katherine Parkinson. Mais dans Harry Potter et la Chambre des secrets, tout bascule : c’est elle qui se retrouve au centre du danger. Et après, son poids grandit encore, entre l’Armée de Dumbledore, le Quidditch, le Département des Mystères et, bien sûr, sa relation avec Harry.

La série a une vraie chance de corriger le tir

C’est là que le choix de la future actrice devient crucial. Les films n’ont jamais totalement raté Ginny, mais ils ont souvent peiné à écrire son histoire avec Harry de façon crédible. Certaines scènes sont restées célèbres pour de mauvaises raisons, comme celle des lacets ou celle de la tarte. Clairement, ça coinçait.

Avec un format télé plus long, HBO a une occasion assez rare : donner au personnage plus d’espace, plus de progression, et éviter ce sentiment de romance forcée qui collait parfois aux longs-métrages. Pour une saga qui s’étale sur plusieurs saisons, c’est loin d’être un détail.

Pendant ce temps, Poudlard change aussi de visage

Autre révélation au passage, le nouveau blason de Poudlard. On y voit un H dessiné à partir d’arbres, avec des branches, des feuilles et des racines dans les détails du haut et du bas.

Le contraste avec les films est net. Là où l’ancien emblème reposait sur les mascottes des maisons, cette version paraît plus organique, plus terrestre. Un petit choix de design, oui, mais souvent ce genre de signe donne déjà une idée du ton recherché.

Et la saison 2 commence déjà à se remplir

La base de la série est déjà en place pour la saison 1, attendue à Noël sur HBO et HBO Max, avec Dominic McLaughlin, Arabella Stanton et Alastair Stout en trio principal, plus John Lithgow, Nick Frost, Janet McTeer et Paapa Essiedu. Lucius Malefoy, lui, est déjà prévu dès la première saison avec Johnny Flynn.

Pour La Chambre des secrets, plusieurs arrivées importantes restent à annoncer : Dobby, Gilderoy Lockhart, Arthur Weasley, Mimi Geignarde, Colin Creevey et le jeune Tom Jedusor. Le tournage de cette saison 2 doit commencer plus tard cette année, pour une sortie visée à Noël 2027. Bref, la série joue déjà sa suite avant même son vrai lancement. C’est souvent là qu’on voit si une adaptation pense long terme, ou juste effet d’annonce.