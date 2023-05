Guerrilla Games : Horizon dépasse les 30 millions de ventes en six ans

Avec trois jeux et deux extensions à son actif, Horizon est une licence majeure pour Guerrilla Games et Sony Interactive Entertainment.

Sony Interactive Entertainment annonce que la licence Horizon de Guerrilla Games s’est vendue à plus de 32,7 millions exemplaires (ceux récupérés gratuitement via l’abonnement PlayStation Plus et l’initiative Play at Home ne sont pas comptabilisés) dans le monde depuis le 16 avril dernier.

Horizon Zero Dawn s’est écoulé a environ 24 millions de copies sur PS4 et PC

Horizon Forbidden West s’est écoulé à plus de 8,4 millions de copies sur PS5 et PS4

Pas de données chiffrées pour les extensions The Frozen Wilds (PS4/PC) et Burning Shores (exclusivité PS5) ainsi que le spin-off Horizon Call of the Mountain sur PS VR2

What a ride so far! Thank you for being a part of this incredible journey with Horizon. We're thrilled that our community is growing and so many around the world have found their place in Horizon. pic.twitter.com/D0VxffOZYN — Guerrilla (@Guerrilla) May 9, 2023

Jan-Bart van Beek, directeur artistique et de l’animation chez Guerrilla Games, a déclaré :

Depuis Horizon Zero Dawn, notre voyage avec Aloy a pris de l’ampleur. Avec Horizon Forbidden West, nous avons étudié chaque aspect du premier jeu et l’avons amélioré. Je pense que vous avez pu voir ce travail acharné dans l’excitation des fans dès sa sortie. Mais pendant la production, nous avons beaucoup évolué en tant qu’équipe et en tant que studio (…) Guerrilla Games s’est développé au fil des ans, passant progressivement d’une équipe de quelques centaines de développeurs talentueux à un groupe de grande envergure. Et avec nous, le monde d’Horizon a évolué. Les joueurs se sont ainsi retrouvés face à nos impressionnantes machines en réalité virtuelle avec Call of the Mountain. Les bandes dessinées et les jeux de société ont également étoffé notre univers. C’est une véritable leçon d’humilité. Bien entendu, nous ne pouvons pas ignorer l’impact significatif que notre communauté dévouée a eu sur nos jeux, notre studio et notre personnel au fil des ans. Guerrilla Games ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans le soutien de nos joueurs (…) Pour finir, j’aimerais vous dire que nous sommes ravis que les aventures d’Aloy se poursuivent. Sa dernière mission l’emmène dans les ruines de Los Angeles avec Burning Shores, et nous avons hâte que vous puissiez découvrir la suite de son histoire.

Guerrilla Games : une vidéo rétrospective pour les 20 ans du studio néerlandais

En plus de mettre à jour son moteur graphique Decima Engine pour le proposer à différents studios dans le monde, Guerrilla Games dispose d’une feuille de route ambitieuse pour la licence Horizon avec un portage PC de Forbidden West (et son extension Burning Shores), un multijoueur standalone, un troisième opus, un remake/remaster de Zero Dawn, une série télévisée pour Netflix et même un MMORPG en partenariat avec NCsoft.