Sony Interactive Entertainment : Angie Smets se voit confier la stratégie du développement des studios de PlayStation

Angie Smets de Guerrilla Games est nommée directrice de la stratégie du développement des PlayStation Studios au sein de Sony Interactive Entertainment.

Après 20 ans passés chez Guerrilla Games en tant que directrice et productrice exécutive, Angie Smets prend ses nouvelles fonctions chez Sony Interactive Entertainment comme responsable de la stratégie du développement des PlayStation Studios :

Ces deux dernières décennies ont été un rêve absolu. Je me sens privilégiée d’avoir travaillé avec certaines des personnes les plus intelligentes et les plus cool de l’industrie vidéoludique. Je suis très reconnaissante de tout ce que j’ai appris aux côtés des membres du studio. Nous avons réalisé tant de choses ensemble, et je suis incroyablement fière de tous les jeux que nous avons créés. Je tiens à saluer tout particulièrement Jan-Bart van Beek et Michiel van der Leeuw. J’ai l’impression que c’était hier que nous réfléchissions à la manière de produire le premier Killzone . Nous étions loin de nous douter que nous allions un jour diriger Guerrilla Games ensemble. Vous êtes devenus comme des frères pour moi, et il n’y a pas moyen de vous remercier suffisamment. Vous me manquerez énormément.

After an incredible journey at Guerrilla, our Studio Director Angie Smets is starting a new role as Head of Development Strategy at @PlayStation! We're so grateful for Angie's leadership and wish her the best in her new adventure 💙

