GTA+ inclut désormais des jeux gratuits, à commencer par trois remasters de Grand Theft Auto. De quoi (re)découvrir de grands classiques.

Rockstar a annoncé tout récemment que les abonnés GTA+ auront désormais accès à une sélection changeante de jeux Rockstar Games. Au lancement, ils pourront télécharger et jouer à Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, les remasters de 2021 des grands classiques du début du XXIᵉ siècle que sont GTA III, GTA: Vice City et GTA: San Andreas.

GTA+ inclut désormais des jeux gratuits, à commencer par trois remasters de Grand Theft Auto

Ces jeux ne seront disponibles que sur la plateforme console à laquelle votre abonnement GTA+ est lié. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition coûte normalement 60 $. Autrement dit, ce pourrait être un bon moyen de revisiter ces trois titres si emblématiques des jeux en monde ouvert. La trilogie remasterisée remet au goût du jour les graphismes avec des améliorations au niveau de l’éclairage et de l’environnement, des textures haute résolution, des contrôles modernes et un ciblage plus précis.

De quoi (re)découvrir de grands classiques

Le remake de 2021 commencer avec le très influent Grand Theft Auto III (2001), qui avait tant plus aux joueurs avec sa vaste (pour l’époque) ville de Liberty City dans laquelle il était possible de tout faire ou presque. GTA: Vice City (2002) reprend la même formule en ajoutant un protagoniste, Tommy Vercetti, doublé par Ray Liotta, ainsi qu’une grosse dose de nostalgie des années 1980 et un soupçon de satire. GTA: San Andreas venait terminer cette trilogie en 2004 avec un environnement plus grand (trois villes) et une bande-son hip-hop des années 1990. Vous incarniez Carl “CJ” Johnson (Christopher Belard) alors que ce dernier revient dans sa maison de Grove Street après cinq ans d’absence.

GTA+ a été lancé en 2022 pour les joueurs de GTA Online sur PS5 et Xbox Series X|S. En plus d’ajouter cette sélection de jeux, l’abonnement à 6 $ par mois offre des avantages, comme 500 000 $ par mois dans la monnaie du jeu et diverses récompenses comme des véhicules, des vêtements, des armes et autres bonus. En attendant GTA VI…