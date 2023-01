GTA Online : les joueurs PC impactés par une faille dangereuse

Les joueurs PC de GTA Online visés par une faille grave. Attention, si vous continuez de jouer avant que Rockstar n'ait corrigé le problème.

Une nouvelle faille dans la version PC de Grand Theft Auto Online a de fâcheuses conséquences pour les joueurs. Ces derniers peuvent perdre leur progression ainsi que l’argent qu’ils ont dans le jeu. Pire, certains comptes se retrouvent même corrompus ou bannis. Cette faille, une “exécution de code à distance”, a été distribué via le développeur du cheat mod North Online GTA.

Et cela peut toucher n’importe qui, pas uniquement les joueurs dans le même lobby multijoueur que l’attaquant, si l’on en croit le rapport de BleepingComputer. Cela signifie que n’importe qui actuellement en ligne et jouant au jeu sur PC serait, en théorie, vulnérable à cette attaque Les joueurs console, eux, ne sont pas impactés.

Rockstar Games, le studio à qui l’on doit le jeu, a reconnu être au courant du problème en début de semaine.

We are aware of potential new exploits in GTA Online for PC, which we aim to resolve in an upcoming planned security-related Title Update.

If you think you might have experienced any related issues, please reach out to Rockstar Support: https://t.co/Yqqj0SEDwa

— Rockstar Support (@RockstarSupport) January 23, 2023