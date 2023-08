GTA VI a été dévoilé avant l'heure via un Amazon Fire TV Stick dans une chambre d'hôtel. Un piratage que l'on doit notamment à un autiste de 18 ans.

Dans les films, on voit souvent un hacker assis devant un grand bureau avec tout un tas d’appareils et d’outils de grande technologie. Dans la vraie vie, il suffit, semble-t-il, d’un Amazon Fire TV Stick, un smartphone, un clavier et une souris pour voler et faire fuiter des images d’un jeu des plus attendus : Grand Theft Auto VI. C’est exactement ce qu’avait fait Arion Kurtaj, membre du groupe de hackers Lapsus$, alors qu’il était libéré sous caution pour un présumé piratage de NVIDIA, selon BBC News.

Ce jeune homme de 18 ans a infiltré Rockstar Games, qui développe GTA VI, allant jusqu’à se baptiser “attaquant” sur le canal Slack de l’entreprise. La scène du crime ? Un hôtel Travelodge britannique dans lequel il avait été placé. Arion Kurtaj avait été déplacé dans cet hôtel après que des hackers l’ont “doxé”, comprenez par là qu’ils ont publié des informations le concernant, sa famille et lui, et mettant en péril sa sécurité. Il ne devait normalement pas avoir accès à internet, mais il a utilisé un Fire TV Stick pour réaliser son opération.

Les détails des actions illégales d’Arion Kurtaj sont devenus publics après un procès de sept semaines à l’issue duquel il fut reconnu coupable d’avoir piraté Rockstar, la néobanque Revolut et Uber. Un autre jeune homme de 17 ans a aussi était inculpé, mais contrairement à Arion Kurtaj, celui-ci est toujours en prison. Les deux individus sont autistes et des psychiatres les ont jugés incapables de subir un procès. Cela signifiait que le juré n’a pu que s’accorder sur le fait que les crimes ont bien été commis et pas sur le fait qu’ils aient pu, ou non, l’être avec une intention criminelle.

Lapsus$, qualifié devant la cour de groupe de “bandits numériques”, est soupçonné d’être constitué en majorité d’adolescents du Brésil et du Royaume-Uni – Arion Kurtaj et l’anonyme de 17 ans sont deux des sept membres arrêtés au Royaume-Uni. Entre 2021 et 2022, Lapsus$ aurait aussi piraté Samsung, T-Mobile et Microsoft. À chacune de ses actions, le groupe demande des rançons, mais l’on ne sait pas, à ce stade, combien tout cela peut lui rapporter.