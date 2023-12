GTA 6 : que nous réserve Leonida ?

Focus sur Leonida, l'État fictif inspiré de la Floride qui sera le terrain de jeu de Grand Theft Auto 6.

Tl;dr Grand Theft Auto 6 revisite la ville de Vice City qui est affiliée à l’État fictif de Leonida.

L’architecture de Vice City s’inspire fortement de Miami.

Une variété de magasins et de lieux emblématiques seront accessibles dans GTA 6.

GTA 6 de Rockstar Games sortira en 2025.

Retour à Vice City avec GTA 6

Le très attendu Grand Theft Auto 6 du studio américain Rockstar Games va ramener les joueurs dans l’environnement familier de Vice City et de Leonida, avec une multitude de lieux emblématiques totalement revisités. Ils pourront ainsi se promener dans les rues de cette version parodique de Miami, qui a fait sa première apparition dans le premier Grand Theft Auto et a été le théâtre principal de GTA: Vice City.

Un nouveau look pour des lieux classiques

Les lieux emblématiques de Vice City ont été remis au goût du jour dans GTA 6, plus de 20 ans après la sortie de GTA: Vice City. Tout en conservant un regard respectueux sur le jeu original, GTA 6 s’efforce d’innover et de revitaliser les designs. Les joueurs pourront découvrir ces améliorations en 2025.

Un aperçu de ce qui nous attend

Dans la première bande-annonce de GTA 6, on peut apercevoir l’hôtel Dixon, inspiré du véritable Victor Hotel de South Beach, et les quartiers de Stockyard et Downtown, qui semblent correspondre à des quartiers de Miami. A noter que plusieurs publicités mettront en avant de fausses marques, dont “Kowalski”, un substitut du célèbre spécialiste des bijoux en cristal Swarovski.

Des boutiques fonctionnelles

Parmi les autres éléments intéressants de la première bande-annonce de Grand Theft Auto 6, on peut noter la présence de magasins fonctionnels. Les protagonistes, Lucia et son partenaire amoureux Jason, effectuent par exemple un vol dans une boutique appelée Uncle Jack’s Liquor, probablement inspirée de Big Daddy’s Wine & Liquors. D’autres lieux, comme un magasin de prêt sur gage et d’armes, ainsi qu’un atelier de personnalisation de véhicules, Rideout Customs, vont offrir des options de gameplay intéressantes.