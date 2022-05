Gotham Knights abandonne la cross-gen

Les versions PS4 et Xbox One de Gotham Knights sont annulées.

Dans le but d’offrir la meilleure expérience possible aux joueurs, Warner Bros Games Montréal a décidé de se concentrer pleinement sur la next-gen pour Gotham Knights, un spin-off de la licence Batman Arkham axé sur la nouvelle garde de super-héros DC Comics, à savoir Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin. Suite à la mort du chevalier noir, ces personnages sont devenus les nouveaux protecteurs de Gotham City. Ils ont pour mission de résoudre les mystères qui relient les chapitres les plus sombres de l’histoire de la ville, mais également de vaincre des méchants notoires.

Gotham Knights sortira exclusivement sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC à partir du 25 octobre prochain. Avec la Deluxe Edition, les joueurs pourront mettre la main sur le contenu téléchargeable Pack Visionnaire avec des équipements exclusifs, des éléments cosmétiques ou encore des skins de personnages inspirés de la série animée Batman la Relève tandis que la Collector’s Edition offrira un pin’s à collectionner avec réalité augmentée, un livre de 16 pages, une carte exclusive de Gotham et une figurine de la Batman Family. A noter que le skin de la Bat-moto Kustom 233, basé sur la première apparition du véhicule dans le Detective Comics #233 de DC, sera offert en guise de bonus pour une précommande.

Du gameplay avec Nightwing et Red Hood dans Gotham Knights

Le game director Geoff Ellenor présente une séquence de gameplay inédite où les personnages Nightwing et Red Hood font régner la justice dans Gotham City, tout en enquêtant sur la mystérieuse Cour des Hiboux : “Les joueurs découvriront le style de combat distinct de ces deux héros. Nightwing dispose d’un planeur et d’un style de combat acrobatique tandis que Red Hood utilise ses deux armes à feu et possède une capacité de saut puissante pour se déplacer dans Gotham.”