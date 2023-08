Google simplifie grandement l'automatisation de la maison connectée. De nouvelles routines font leur apparition et l'éditeur de script évolue.

Google a vraiment décidé de tout miser sur l’automatisation depuis le déploiement du nouveau design de son app Home en mai dernier. Il y a eu l’introduction d’un nouvel éditeur de script, l’intégration des caméras Nest Cam Indoor et, aujourd’hui, tout un tas de nouvelles routines à utiliser. Le géant américain a annoncé pas moins de 18 nouvelles routines, la moitié des déclencheurs, la moitié des actions, d’ores-et-déjà utilisables pour tous les utilisateurs de Google Home.

Google simplifie grandement l’automatisation de la maison connectée

Les déclencheurs vous permettent d’activer ou de désactiver quelque chose en réponse à un autre appareil. Par exemple, vous pouvez désormais faire en sorte que le thermostat s’éteigne automatiquement lorsque la fenêtre est ouverte ou faire baisser la lumière et allumer la cheminée si vous lancez un film. Les actions, quant à elles, se déclenchent sur une action manuelle. Parmi les nouvelles actions, on retrouve l’allumage progressif des lumières après avoir éteint votre réveil ou éteindre l’aspirateur si quelqu’un sonne à votre porte. La liste complète de ces nouvelles routines est à découvrir sur le blog Google Nest Community ici.

Vous pouvez retrouver ces nouvelles routines, et les anciennes, dans l’app Google Home, via l’icône Routines. De là, vous pouvez choisir de quel type de routine il s’agit – Maison ou Personnelle – et lui donner un nom. Ensuite, lorsque vous voulez l’utiliser, il suffit de demander à Google de la lancer, comme vous demandez déjà à Google de faire quoi que ce soit.

De nouvelles routines font leur apparition et l’éditeur de script évolue

Google a aussi ajouté une première vague de nouvelles fonctionnalités dans la version Preview publique de son éditeur de script, y compris l’utilisation de caméras comme déclencheur. Il devient ainsi possible de jouer une musique douce lorsqu’un chien entre dans le champ de vision ou d’allumer les lumières lorsqu’un membre de la famille arrive à la maison. Cependant, vous pouvez aussi supprimer les déclencheurs s’ils ne sont pas utiles. De plus, vous pouvez aussi déclencher des notifications personnalisées, comme un message texte vous indiquant quand un membre de votre famille est bien arrivé à la maison ou pour vous faire savoir que tel appareil est toujours allumé.