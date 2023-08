La nouvelle API Google de durabilité peut estimer la production solaire, la qualité de l'air et le niveau des pollens. Voilà qui devrait fort utile au quotidien.

En 2015, Google lançait son Project Sunroof, une surcouche Maps qui combinait des données de localisation, de luminosité et de navigation pour afficher combien pourraient générer des panneaux solaires sur le toit d’un logement, où que soit celui-ci sur la planète. Un bon moyen d’aider les efforts de durabilité de l’entreprise tout en montrait les capacités techniques de la plateforme. Aujourd’hui, le géant dévoile de nouvelles API, proposant en temps réel le potentiel de production solaire, la qualité de l’air et les niveaux de pollens. La firme de Mountain View peut ainsi “aider les particuliers, les villes et les partenaires, tous ensemble, à réduire de 1 gigatonne leurs émissions en équivalent carbone d’ici à 2030”, déclarait Yael Maguire, responsable durabilité chez Google.

La Solar API repose directement sur le travail originel du Project Sunroof, utilisant des cartes plus récentes et des ressources de calcul plus avancées. L’API couvre pas moins de 320 millions de bâtiments dans 40 pays, dont les États-Unis, la France et le Japon. “La demande pour le solaire explose ces dernières années”, explique Yael Maguire. Il précise que l’intérêt dans les recherches pour “panneau solaire de toit et puissance” a progressé de 60 % en 2022. “Nous constatons cette transition vers le solaire… et nous voyons de nombreuses opportunités pour proposer informations et technologies aux entreprises dans le monde entier.”

L’équipe a entraîné un modèle IA pour extraire les inclinaisons et angles précis d’un toit donné grâce à la vue satellite ou la photo aérienne, ainsi qu’avec les ombres des arbres environnants, et combiné tout cela avec les données météo passées et le tarif de l’énergie actuel. Cela permet de donner aux entreprises et aux propriétaires une estimation plus holistique de la production potentielle de panneaux solaires sans devoir faire venir un technicien sur site.

Google étend aussi sa carte Air Quality, qui a été d’une très grande aide depuis les feux de forêts en Californie en 2021, dans sa propre offre API pour plus de 100 pays sur la planète. “Cette API valide et organise plusieurs téraoctets de données chaque heure depuis de nombreuses sources, y compris les stations de suivi gouvernementales, les données, capteurs et satellites météorologiques, pour fournir un index local et universel”, explique Yael Maguire. Le système prend même en compte les conditions de trafic et le volume de véhicules actuels pour mieux prédire quels polluants seront prédominants. “Ce processus offre aux entreprises dans la santé, l’automobile, le transport et autre la possibilité de proposer une information précise et calée dans le temps de la qualité de l’air à leurs utilisateurs, où qu’ils soient.”

En plus des polluants générés par l’homme, Google fait aussi évoluer sa carte des pollens pour en faire une API à part entière. “L’augmentation des températures et émissions de gaz à effet de serre entraîne aussi une augmentation des plantes qui produisent du pollen et cette production augmente, avec d’autres effets indésirables pour celles et ceux souffrant d’allergies saisonnières”, ajoute Yael Maguire. La Pollen API traquera la production de pollens dans plus de 65 pays, intégrant les vents et les tendances annuelles, offrant aux utilisateurs des données sur leur quantité, mais aussi le détail des allergènes et les points chauds où la situation sera la pire. Ces données pourraient être utiles pour les apps de planification de voyage, “pour améliorer la préparation des voyages quotidiens ou des vacances”.

Ces nouvelles API seront accessibles dès aujourd’hui aux développeurs intéressés.