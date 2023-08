Des options de mise en forme arrivent (enfin) dans Google Keep. Des options encore basiques, mais qui devraient changer beaucoup.

Les applications de prise de notes sont très populaires, et ce, depuis l’avènement des smartphones, pourrait-on dire, ou presque. Il faut dire que l’on a tous, à un moment ou un autre, besoin de prendre des notes, que ce soit d’une chose à faire, à retenir ou autre. Sur iOS comme Android, les solutions ne manquent pas, certaines plus complètes que d’autres, avec IA ou non. Comme Apple, Google propose sa propre alternative, baptisée Keep. Et cette dernière va bientôt accueillir une nouveauté très intéressante.

Google Keep existe depuis mars 2013 et en dix ans, certains utilisateurs ne peuvent qu’être frustrés de l’absence de certaines options pourtant basiques. Tout récemment, c’est l’historique des versions des documents qui faisait son apparition. Aujourd’hui, il est question d’une autre fonction très pratique dans des notes. En effet, comment voulez-vous prendre des notes organisées, ou tout du moins un tant soit peu lisibles, sans la moindre mise en forme du texte ?

Comme Mishaal Rahman l’a découvert, et l’information a été confirmée par la firme de Mountain View sur son propre blog, cette fonction de mise en forme devrait être disponible bientôt chez tous les utilisateurs. Comme à l’accoutumée, le déploiement s’effectue de manière progressive. Ce dernier a démarré le 24 août et il devrait être finalisé dans les semaines à venir. Autrement dit, si vous n’y avez pas encore accès, patience.

En ce qui concerne les détails de cette fonctionnalité très attendue, sachez que le compte X / Twitter @AssembleDebug a publié une vidéo permettant de visualiser les options à venir. Vous pourrez bientôt formater votre texte avec les variantes suivantes : Titre 1, Titre 2, Gras, Italique, Souligné. Simple, basique, même, mais cela devrait apporter un grand changement et une clarté appréciable dans vos notes.

The news of Google Keep getting text formatting support was spotted almost a year ago but there was no preview/video of the feature except some string and icons.

I enabled it on Google Keep and attached a video above to show how it works.#Google #Android pic.twitter.com/RekdgGyliv

— AssembleDebug (@AssembleDebug) August 14, 2023