Google Keep gère enfin les différentes versions de vos documents. Mais les limitations sont pour l'heure assez importantes.

Google Keep est une application de prise de notes plutôt simple, mais très efficace pour celles et ceux qui ont besoin, au quotidien, de garder une trace d’une réflexion, d’une liste, d’un lien ou quoi que ce soit d’autre. Elle propose les fonctionnalités basiques attendues sur ce genre d’app, mais les utilisateurs réclamaient depuis longtemps une fonction importante : une gestion de l’historique des versions. Cela permet notamment d’éviter de devoir tout retaper si vous effacez par inadvertance du contenu.

Google Keep gère enfin les différentes versions de vos documents

Selon une page d’aide dédiée, ce nouvel outil permet de télécharger un fichier texte avec les versions précédentes de vos notes et listes. Toujours d’après cette page, Google est en train de déployer la fonctionnalité à tous les utilisateurs, mais comme à l’accoutumée, l’opération se fait de manière graduelle. Autrement dit, il est possible que vous ne la voyiez pas encore. Patience. Lorsque vous y aurez droit, vous pourrez en profiter via l’application web Keep, en cliquant sur le menu avec les trois petits points en bas d’une note.

Comme Android Police le précise, l’historique de version de Keep n’est disponible que sur la version web à l’heure actuelle, vous ne pourrez donc pas (encore) visualiser les versions précédentes de vos notes sur les apps Android ou iOS. Par ailleurs, cette fonction ne prend pas en charge les images. Aussi, si vous avez supprimé une photo d’une note par inadvertance, vous ne pourrez pas la récupérer en utilisant cette option.

Mais les limitations sont pour l’heure assez importantes

Il s’agit d’une fonctionnalité plutôt basique et il est difficile de comprendre pourquoi Google ne l’a pas proposée plus tôt dans Keep. D’autant plus que cette option existe dans les apps Google Drive. L’implémentation en elle-même est assez étrange aussi. Plutôt que de visionner l’historique dans l’app et pouvoir revenir à une version précédente à loisir en un tapotement, comme vous le faites déjà dans une app comme Docs, il faut télécharger un fichier et copier le texte manuellement. Vraiment étrange. Quoi qu’il en soit, c’est un pas dans le bon pour les utilisateurs de Keep. À suivre !