Google Pixel 8 : la meilleure nouvelle fonctionnalité que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Les Google Pixel 8 et 8 Pro proposent des nouveautés impressionnantes. L’Audio Magic Eraser permet de réduire les bruits ambiants dans les vidéos, Best Take combine les “meilleurs” visages dans les multiples photos de groupe pour créer une image parfaite et Magic Editor utilise le pouvoir de l’IA pour redimensionner rapidement ou repositionner un sujet sur une photo. Ce sont des fonctions très intéressantes pour quiconque achète l’un de ces appareils, mais ce n’est pas ce qu’il y a de plus excitant. Le meilleur avec ces deux modèles reste la durée annoncée de prise en charge par Google.

Google va prendre en charge les Pixel 8 et 8 Pro pendant sept ans

Google a annoncé une prise en charge des Pixel 8 et 8 Pro pour les mises à jour logicielles pendant sept ans. Cela garantit des mises à jour jusqu’à 2030. Certains penseront qu’il n’y a que peu de chances que leur smartphone dure jusque-là, mais c’est tout de même une augmentation importante de la durée de support logiciel à laquelle nous avons l’habitude. Et pas uniquement de la part de Google.

Les Pixel 7 et 7 Pro de l’année dernière, par exemple, auront droit à des mises à jour jusqu’en 2025. Soit “seulement” trois ans de support, ou quatre versions majeures d’Android. Il en va de même pour le Pixel Fold. Ramené aux prix par année, si l’on peut dire, la facture est salée pour ces appareils par rapport aux tout récents Pixel 8 et 8 Pro.

Samsung a annoncé l’année dernière passer à quatre ans de support logiciel. Les Samsung Galaxy S21 auront droit à cinq versions majeures de OneUI. OnePlus a suivi, mais avec quelques rares modèles seulement.

Si le grand public a accepté la situation au début de l’avènement des smartphones, la situation est différente aujourd’hui. Les smartphones sont très puissants, et ils le sont depuis des années. L’iPhone 4S a peut-être ralenti après quelques années de mises à jour, mais l’iPhone 12 peut faire tourner iOS 17 sans aucun souci. Ces appareils peuvent facilement encaisser trois ou quatre années de mises à jour. Cela dépend uniquement du bon vouloir des fabricants.

La seule exception concerne les mises à jour de sécurité. La plupart des fabricants d’appareils Android ajoutent une année supplémentaire de support pour la sécurité. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de leur smartphone en toute sécurité même une fois les mises à jour majeures gelées. Le Pixel 7 ne pourra pas faire tourner Android 17, mais il recevra des mises à jour de sécurité jusqu’au lancement d’Android 19.

Une fois encore, c’est Google contre Apple

Les Pixel 8 et 8 Pro viennent changer tout cela. Désormais, votre téléphone aura droit aux mises à jour, fonctionnelles et sécurité, jusqu’en 2030. Jusqu’à présent, ce type de support était réservé à Apple, la firme de Mountain View vient contester la couronne. Les iPhone 8, 8 Plus et X avaient droit à cinq ans de mises à jour logicielles, ou six versions majeures d’iOS, abandonnant la prise en charge au lancement d’iOS 17. L’iPhone 6S avait reçu six années de prise en charge logiciel, ou sept versions majeures d’iOS avant qu’Apple n’arrête. Tous ces modèles ont encore droit aux mises à jour de sécurité. Même l’iPhone 5S, lancé en 2013, a eu droit à une mise à jour de sécurité en janvier.

Si Apple veut égaler Google sur ce point, la marque à la pomme devrait prendre en charge l’iPhone XS jusqu’au 2025. Si elle veut rester sur la plus haute marche du podium, elle devra pousser à 2026. Le temps nous dira si le XS aura droit à iOS 18, iOS 19 et iOS 20.

Jusqu’alors, nous savons où les Pixel 8 et 8 Pro se situent. Si vous achetez un, vous pouvez être rassuré, votre téléphone sera supporté jusqu’à la Coupe du Monde de football organisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc. Ces appareils n’auront pas droit à certaines fonctionnalités exclusives aux Pixel 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, mais vous aurez toujours droit aux mises à jour Android dans votre application Paramètres.