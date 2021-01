Google : la recherche sur mobile s’offre un petit lifting

Google fait évoluer constamment ses services et ses produits, tant en fonctionnalités qu'en design. Aujourd'hui, c'est la recherche sur mobile qui se voit légèrement transformée.

Google propose une quantité assez impressionnante de produits et services, sur le web comme en applications installables plus conventionnelles. Régulièrement, la firme de Mountain View propose des mises à jour, pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, corriger des bugs et autres failles ou procéder à certains ajustements sur l’interface. C’est justement de cela dont il s’agit pour Google Search sur mobile.

Google déploie une mise à jour pour les résultats de recherche sur mobile

Vous devriez bientôt pouvoir visualiser plus facilement les résultats de vos recherches Google effectuées sur mobile. En effet, Google vient tout juste d’initier le déploiement d’une nouvelle version de ses recherches mobiles, un redesign purement visuel des résultats de recherche. Cela devrait vous permettre de mieux visualiser ces résultats, d’être moins perturbé par les éléments autour. Les pages de résultats s’afficheront désormais sur toute la largeur, avec des textes plus gros, moins d’ombres et une utilisation des couleurs pour mettre en avant ce qui est vraiment important. Vous devriez ainsi pouvoir localiser plus rapidement ce que vous cherchez, selon Google.

L’affichage est optimisé pour aller plsu encore à l’essentiel

L’ensemble devrait ainsi paraître plus “Google”, si l’on peut dire, pour une interface plus homogène avec les designs des produits actuels et une utilisation plus poussée de la police signature du géant américain. Vous devriez pouvoir profiter de cette nouvelle mise en page sur votre smartphone dans les “prochains jours”, si l’on en croit le communiqué de Google, le temps que la mise à jour soit déployée sur tous les serveurs.

Il ne s’agit pas là d’une profonde modification de l’interface mais ce sont de petites touches ici et là toujours très bienvenues. Google est profondément convaincu, à raison, que les recherches sur mobile doivent avant tout être rapides. Nul besoin de graphismes soignés et/ou colorés voire animés lorsque vous n’avez qu’une envie : trouver le lien le plus pertinent vers telle ou telle information. Ce redesign aura rempli sa mission si vous passez moins de temps à trouver ce que vous voulez.