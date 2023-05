Google facilite la vie des développeurs d'apps pour Android TV en lançant son framework Compose for TV.

Préparez-vous à voir débarquer des apps Android TV de plus belle facture, ainsi que davantage d’apps de la part des développeurs, dans un futur proche. En effet, durant sa conférence Google I/O, la firme de Mountain View a annoncé la version alpha de Compose for TV, un framework qui doit permettre de faciliter la conception d’appas Android TV attractives, avec moins de code et des outils plus intuitifs.

Google explique que les développeurs pourront utiliser leur code existant et en passant à Compose, le processus de mise à jour devrait aussi être grandement simplifié. Le framework dispose d’un accès direct aux API Android, que la majorité des développeurs utilisent déjà, et le code des apps pour smartphones et tablettes Android existantes sera pris en charge. Google dévoilait dans le même temps un ensemble de recommandations design TV pour aider les développeurs à optimiser leurs apps pour les grands écrans.

Le géant américain a parcouru un long chemin en ce qui concerne le divertissement dans la maison. Sa première plateforme Google TV, lancée en 2010 avant l’avènement des services de streaming, avait périclité avant de disparaître. La firme de Mountain View était revenue avec Chromecast, bien plus populaire et abordable financièrement, lequel a amené Android TV, une plateforme qui abrite désormais une interface Google TV repensée.

En ce qui concerne les plateformes de streaming, Apple a toujours davantage d’outils pour permettre aux développeurs de façonner des apps TV attrayantes, mais c’est une bonne chose de voir Google faire un effort sur ce segment. Ce n’est pas comme s’il y avait beaucoup de compétition de la part des appareils Roku ou Amazon Fire TV. Le vrai pouvoir d’Android TV reste son omniprésence, comme Android lui-même. Selon Strategy Analytics, Android TV était plus présente l’année dernière dans les appareils que n’importe quelle autre plateforme similaire.