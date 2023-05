Les Pixies s'excusent pour le sabotage de l'alarme du Google Assistant. Un "bug" pour le moins étrange.

Depuis quelques années maintenant, vous pouviez demander à Google Assistant d’arrêter une alarme en lui disant simplement “Stop”, sans avoir besoin de commencer votre commande vocale par “Hey Google”. Une fonctionnalité très pratique qui avait fait ses débuts sur les smart displays et autres enceintes connectées compatibles avec l’Assistant avant d’arriver sur les smartphones Pixel. Et la plupart du temps, cela fonctionne à la perfection. Récemment, cependant, un utilisateur a découvert une petite bizarrerie très drôle de cette option qui implique la chanson culte des Pixies “Where Is My Mind?”.

Dans un post sur Reddit repéré par Android Police, l’utilisateur “asevarte” possesseur d’un Pixel explique que, régulièrement, son réveil matinal n’en fait qu’à sa tête, sans aucune raison semble-t-il. “Une fois par semaine ou presque, je me réveillais 30 minutes plus tard que prévu, avec mon alarme de secours, sans savoir pourquoi la première s’était éteinte d’elle-même”, explique-t-il.

Il y a quelques jours, asevarte a décidé de se lever plus tôt que normalement pour tenter de percer le mystère. Fort heureusement, il ne lui a pas fallu longtemps pour trouver le coupable. Son alarme doit normalement lui jouer une playlist de Spotify dans laquelle on trouve la chanson “Where Is My Mind?”. Si vous êtes fan des Pixies, ou si vous connaissez simplement ce tube, vous avez très probablement une petite idée de ce qui se passe. L’album Surfer Rosa s’ouvre avec la bassiste et chanteuse Kim Deal qui chante “Ooh” avant que le leader du groupe Black Francis dise “Stop” et la chanson, après une petite pause, continue. Ce court extrait déclenche Google Assistant qui active l’arrêt de l’alarme. Pas mal, non ?

Un “bug” pour le moins étrange

Android Police a enregistré une vidéo de ce “bug” et “Where Is My Mind?” vient effectivement arrêter l’alarme. À noter, d’autres chansons bien connues ont un stop clair et net, comme “Don’t Stop Me Now” de Queen, mais ces titres ne déclenchent pas Google Assistant comme le fait “Where Is My Mind?”. Android Police avance l’hypothèse que ceci pourrait être dû au fait que, dans ces autres chansons, le “stop” est agrémenté d’une piste instrumentale. Ceci serait en adéquation avec plusieurs rapports d’utilisateurs de Google Assistant qui se plaignent que la fonctionnalité n’est pas opérationnelle lorsqu’ils tentent de l’utiliser alors que leur enceinte connectée, leur smart display ou leur smartphone Pixel joue de la musique.

Quant à savoir ce que le groupe Pixies pense de tout cela, sachez que le compte Twitter officiel a eu vent de cette histoire et a répondu “Désolé pour cela !”.