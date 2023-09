Google Duet AI peut générer des emails et autres documents dans différents tons. Pour l'heure, cette IA est réservée à certains utilisateurs professionnels.

Google a révélé davantage de détails concernant la manière dont vous pourrez utiliser l’assistant Duet AI pour vous aider à rédiger rapidement des emails et autres documents. Dans Gmail, l’outil repose sur les fonctionnalités IA existantes comme Réponse Intelligente. Cliquez ou tapotez sur le bouton “Aidez-moi à écrire” et vous verrez plusieurs options à votre disposition.

Google Duet AI peut générer des emails et autres documents dans différents tons

Sélectionnez “écrivez votre brouillon” et vous pourrez détailler le genre de message que vous aimeriez que Duet AI génère pour vous. L’outil puisera dans les précédents messages de la conversation pour réaliser un brouillon plus pertinent, explique Google. Si Duet AI crée un message dans un ton trop décontracté, vous pouvez demander à l’assistant de le rendre plus formel. Il y a des options pour rendre le brouillon plus élaboré ou plus condensé et, si vous vous sentez suffisamment aventurier, vous pouvez utiliser l’option “J’ai de la chance”. Selon Google, cela va “introduire des variations drôles tant sur le ton que le style pour le contenu de votre brouillon.”

Les options sont assez similaires dans Google Docs, mais vous pourrez faire en sorte que le ton de Duet AI soit plus détendu si tel est votre souhait. Il y a des options pour générer un résumé d’une section ou d’un document entier, utiliser des points importants et créer un brouillon différent basé sur votre description initiale. Par ailleurs, Google indique que vous pouvez utiliser une instruction personnalisée pour “ajuster le contenu généré”. L’outil “aidez-moi à écrire” pour Docs peut puiser dans les fonctionnalités intelligentes existantes.

Pour l’heure, cette IA est réservée à certains utilisateurs professionnels

Pour l’heure, ce nouvel assistant virtuel n’est accessible qu’aux organisations qui paient les 30 $ supplémentaires par utilisateur et et par mois pour Duet AI pour l’extension Google Workspace Enterprise. Duet AI sera disponibles pour les petites et moyennes entreprises et les particuliers dans les mois à venir, mais les tarifs n’ont pas été communiqués.