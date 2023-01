Google Chrome pour Android peut désormais verrouiller les onglets Incognito derrière l’authentification biométrique

Google Chrome protège vos sessions de navigation privée sur Android en ajoutant un verrouillage par authentification biométrique.

Google déploie actuellement une fonctionnalité sur Android qui vient ajouter une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous naviguez sur internet en mode navigation privée (Incognito). Le géant de la tech a révélé dans un post de blog que la possibilité de verrouiller ses sessions de navigation privée derrière l’authentification biométrique sur mobile est en cours de déploiement pour les utilisateurs Android, après avoir fait ses débuts sur iOS.

Lorsque cette fonctionnalité est activée, il vous faudra vérifier votre identité via la reconnaissance faciale ou l’empreinte digitale chaque fois que vous souhaitez revenir sur un onglet Incognito après avoir quitté Chrome ou après être passé sur une autre application.

Le verrouillage des sessions de navigation privée était arrivé pour la première fois sur Android en 2022, plus d’un an après le début des tests de la fonction sur les iPhone et iPad, mais uniquement en tant qu’option expérimentale qu’il fallait activer via un paramètre caché. Selon l’expérience de 9to5Google sur Android l’année dernière, cette fonctionnalité vous affiche un écran gris avec le logo Incognito en plein milieu lorsque vous revenez sur un onglet protégé par cette nouvelle couche de sécurité. Il faut alors tapoter sur “Déverrouiller la navigation privée” pour ouvrir l’authentification biométrique ou choisir de vérifier votre identité avec votre code PIN.

La fonctionnalité n’est pas encore disponible sur mon appareil à l’heure d’écrire ces lignes, mais vous pouvez vérifier si vous y avez accès en tapotant sur le menu (l’icône avec les trois petits points) dans le coin supérieur droit de Chrome. Ouvrez ensuite Paramètres et allez dans “Confidentialité et sécurité” pour activer “Verrouiller les onglets de navigation privée quand vous fermez Chrome” si vous la voyez.