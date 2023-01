Le moyen le plus rapide pour allumer la lampe torche de l’iPhone

iOS permet de déclencher des actions de manière très simple, sans même devoir réveiller l'écran.

La lampe torche de mon iPhone n’est pas qu’un outil que j’utilise rarement, c’est une fonctionnalité dont je me sers presque chaque jour, que ce soit pour éclairer mon chemin jusqu’à la salle de bain au beau milieu de la nuit, illuminer le jardin lorsque mes animaux font des bruits étranges et pour retrouver quelque chose sous le canapé, évidemment. Et pour me simplifier la vie avec la lampe torche, j’ai configuré un petit raccourci des plus pratiques.

iOS permet de déclencher des actions de manière très simple

La fonctionnalité Back Tap (“Toucher le dos de l’appareil”) est une fonctionnalité d’accessibilité introduite par Apple dans iOS 14. Elle permet de réaliser facilement et rapidement certaines actions, comme prendre une capture d’écran ou ouvrir l’appareil photo, simplement en tapotant l’arrière du téléphone. Pour résumer, elle vient transformer tout l’arrière de l’iPhone en un bouton.

C’est intéressant pour tout un tas de gens, et dans mon cas, Toucher le dos de l’appareil me permet d’avoir un bouton personnalisé pour activer ou désactiver rapidement la lampe torche. Voici donc comment configurer la chose sur votre smartphone. Vous pouvez cependant, si vous le désirer, en profiter pour déclencher une tout autre action.

Que vous vouliez lier “Toucher le dos de l’appareil” à votre lampe torche, votre appareil photo ou pour ouvrir une application donnée, la marche à suivre reste identique. Sur un iPhone compatible (iPhone 8 ou plus récent), ouvrez l’app Réglages et allez dans Accessibilité > Tactile > Toucher le dos de l’appareil. Là, vous pouvez définir l’action associée (dans notre cas, la lampe torche) et choisir s’il faut tapoter deux ou trois fois. Avec deux, c’est plus simple, mais il vaut probablement mieux opter pour trois si vous avez l’habitude de tapoter frénétiquement sur votre téléphone.

sans même devoir réveiller l’écran

Une fois votre choix fait, sélectionnez l’option Lampe torche – ou votre action voulue -. Vous verrez plus de 30 options proposées par iOS. Vous pouvez même configurer la chose pour lancer un raccourci que vous avez téléchargé ou créé.

Vous saurez que vous avez enregistré votre choix lorsque vous verrez une petite coche bleue apparaître à droite de l’action. Vous pouvez définir ainsi deux raccourcis de cette manière, l’un déclenché par le double tapotement, l’autre par le triple tapotement sur l’arrière de l’iPhone.

Une fois que vous avez quitté l’app Réglages, vous pouvez essayer la fonctionnalité “Toucher le dos de l’appareil” en tapotant l’arrière de votre iPhone le nombre de fois défini et vous constaterez l’activation de l’action. Dans mon cas, l’allumage de la lampe torche. Pour l’éteindre, vous pouvez tapoter encore l’arrière de votre iPhone, mais vous pouvez aussi passer par l’écran de verrouillage si c’est plus simple.