Chrome : utilisez ce raccourci pour rechercher dans vos onglets, marque-pages et historique

Trouver un onglet parmi les nombreux sites ouverts dans votre navigateur peut parfois se révéler être une mission impossible. Et l’on finit parfois même à simplement rechercher sur Google le site que l’on veut et l’on ajoute un onglet dupliqué à une pile déjà trop importante. Rechercher des marque-pages ou fouiller l’historique de navigation n’est pas simple non plus dans la mesure où il faut d’abord aller sur leurs pages respectives, puis procéder à la recherche. Google Chrome propose un raccourci très utile.

La recherche était le cœur de métier de la firme de Mountain View. Il est donc logique qu’elle propose des fonctionnalités très abouties en la matière. Ce n’est donc pas surprenant que Google ait trouvé un meilleur moyen de rechercher des onglets, des marque-pages ou de fouiller l’historique dans son navigateur, et ce, en créant des raccourcis de recherche spécialisés.

Comme signalé par 9to5Google, Google a ajouté cette nouvelle fonction de recherche dans la version 108 de Chrome. Au lieu de fouiller à la main vos onglets, marque-page et historique de navigation, utilisez le symbole “@”. Vous pouvez utiliser “@votrerecherche” pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

Pour commencer, cliquez dans la barre d’adresse de Chrome, tapez “@tabs”, “@bookmarks” ou “@history”. Appuyez sur la barre d’espace ou cliquez alors sur “Search Tabs”, “Search Bookmarks” ou “Search History”. Ensuite, tapez ce que vous recherchez.

Par exemple, pour les onglets, on peut taper “@tabs” puis “réception” pour retrouver l’onglet Gmail (“Gmail” ne semble pas fonctionner). Avec “@bookmarks”, tapez “begeek” pour retrouver votre site préféré. Enfin, avec “@history”, vous pouvez retrouver un site visité il y a peu.

C’est un ajout mineur mais utile qui devrait rendre l’utilisation de Chrome plus facile. La version 108 semble pleine de ce genre de petites nouveautés. La semaine dernière, nous profitions de la fonctionnalité d’économie d’énergie, pour préserver l’autonomie au maximum en utilisant Chrome sur un ordinateur portable. Aujourd’hui, vous pouvez économiser de la batterie et du temps, pour travailler de manière plus efficace encore !