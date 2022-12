Google, Apple et Mozilla travaillent ensemble sur Speedometer 3 avec une politique de gouvernance qui devrait permettre d'avancer rapidement.

Google, Apple et Mozilla collaborent tous trois sur la conception d’un meilleur outil de benchmark pour les navigateurs web. Speedometer 3 sera un “effort collaboratif interprofessionnel” de la part des développeurs de Chrome, Safari et Firefox pour mettre au point un nouveau modèle qui viendra équilibrer les différentes visions des entreprises pour mesurer la réactivité d’un navigateur.

Trois sociétés différentes qui travaillent sur un outil pour évaluer l’efficacité et l’efficience de leurs produits concurrents, voilà qui pourrait être la recette parfaite d’un désastre. Ceci étant dit, la politique de gouvernance de Speedometer inclut un système de consentement qui diffère selon les ramifications potentielles. Par exemple, des changements significatifs devront obtenir l’approbation des deux autres entreprises, tandis que des modifications “non triviales” ne nécessiteront l’accord que de l’une des deux autres parties. Les “changements triviaux”, quant à eux, peuvent être autorisés par un seul des trois développeurs. L’objectif de cette politique est que “l’équipe devrait être capable d’avancer rapidement sur la majorité des modifications, avec un haut niveau de processus et de consensus basé sur l’impact de la modification en question.”

Le projet fait suite à Speedometer 2, le benchmark actuel développé par l’équipe WebKit d’Apple. Chrome, Safari et Firefox sont trois des quatre navigateurs les plus populaires aujourd’hui. Le quatrième de cette liste étant Microsoft Edge, qui n’utilise pas son propre moteur de rendu, mais qui repose sur la solution open-source de Google, Chromium, avec les moteurs Blink et V8.

Le projet Speedometer 3 n’en est qu’à ses débuts, et sa page GitHub avertit logiquement qu’il est “en développement actif et instable”. Les trois géants du web recommandent d’utiliser Speedometer 2.1 tant que le développement de la version 3 n’est pas plus avancé, mais nous ne savons, à l’heure actuelle, pas quand Speedometer 3 pourra être prêt.

Historically benchmarks haven’t done a great job at this and have actively competed for attention with the needs of real sites.

Speedometer 2 was a leap forward when it shipped in 2018, but it’s time to update it to test real user journeys from online life today.

— Mozilla Developer 👩🏾‍💻 (@mozhacks) December 15, 2022