GameStop met fin à son éphémère marché NFT et abandonne le crypto-monde

Suite à la fermeture de son portefeuille crypto en novembre, la société continue sa progression.

Tl;dr GameStop ferme son marché NFT après avoir déjà fermé son portefeuille crypto.

La décision est due à l’incertitude réglementaire dans le domaine crypto.

Le marché NFT, lancé en juillet 2022, cesse ses opérations le 2 février 2024.

Les utilisateurs pourront toujours accéder et vendre leurs NFT via d’autres plateformes.

Fin de l’aventure cryptographique pour GameStop

GameStop, le détaillant de jeux vidéo bien connu, a choisi de retirer ses pions du jeu de l’espace crypto. Deux mois après la fermeture de son portefeuille de cryptomonnaies, l’entreprise met fin à son marché des jetons non fongibles (NFT). La décision s’inscrit dans un contexte d’incertitude réglementaire croissante dans le secteur de la cryptographie.

Un marché NFT éphémère

Le marché NFT de GameStop a connu une existence relativement brève. Il avait vu le jour en juillet 2022, en partenariat avec Immutable X et Loopring, suite à des rumeurs sur le projet en début d’année. Malheureusement, ses jours sont désormais comptés. Dès le « 2 février 2024, les clients ne pourront plus acheter, vendre ou créer de NFT », a prévenu la société sur son site web.

Transition vers d’autres plateformes

Si la fin du marché NFT de GameStop est une mauvaise nouvelle pour certains, il est important de noter que les utilisateurs pourront toujours consulter et vendre leurs NFT via d’autres plateformes « Vos NFT sont sur la blockchain et resteront accessibles et vendables à travers d’autres plateformes », a précisé le communiqué de GameStop.