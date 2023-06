Dumb Money retrace l’affaire GameStop qui a affolé Wall Street

Des utilisateurs de Reddit contrecarrent les plans de fonds spéculatifs pour sauver GameStop, une chaîne américaine de magasins de jeux vidéo qui se retrouve en difficulté financière à cause du numérique.

Réalisé par Craig Gillespie pour Sony Pictures Entertainment, Columbia Pictures, Stage 6 Films, Black Bear Pictures et Ryder Picture Company, le film Dumb Money est basé sur l’histoire vraie “de gens ordinaires” qui ont retourné le scénario de Wall Street et se sont enrichis en faisant de GameStop la société la plus populaire au monde. Au milieu de tout cela se trouve Keith Gill, un homme qui a commencé par investir toutes ses économies dans les actions de la société et par publier des articles à ce sujet. Lorsque ses messages sur les réseaux sociaux commencent à exploser, sa vie et celle de tous ceux qui le suivent s’en trouvent bouleversées. Lorsqu’un simple avis sur une action devient une tendance, tout le monde s’enrichit – jusqu’à ce que les milliardaires se défendent et que les deux parties voient leur monde bouleversé.

Un trailer pour Dumb Money

Dumb Money sortira au cinéma le 20 octobre prochain aux États-Unis. La date de sortie française n’est pas connue pour le moment. Le casting est composé de Paul Dano, Pete Davidson, Vincent D’Onofrio, America Ferrera, Nick Offerman, Anthony Ramos, Sebastian Stan, Shailene Woodley et Seth Rogen.

Le scénario de Dumb Money a été écrit par Lauren Schuker Blum et Rebecca Angelo à partir du livre The Antisocial Network de Ben Mezrich. Les producteurs sont Aaron Ryder, Teddy Schwarzman et Gillespie ; quant à Ben Mezrich, il assure la production exécutive avec Michael Heimler, John Friedberg, Johnny Holland, Schuker Blum, Andrew Swett, Angelo, Kevin Ulrich, ainsi que Cameron et Tyler Winklevoss.