Escroqué de 69,3 millions de dollars en crypto-monnaies !

Des escrocs de la crypto-monnaie ont réussi à dérober pas moins de 1 155 bitcoins enveloppés grâce à une technique qui trompe les utilisateurs pour qu'ils effectuent des transactions malveillantes.

CertiK, un expert de la sécurité blockchain, rapporte une perte alarmante de plus de 69,3 millions de dollars en Bitcoin encapsulé (WBTC), subie par un utilisateur de crypto-monnaie. L’incident est survenu suite à une attaque par empoisonnement d’adresse le 3 mai dernier.

Cette information a été corroborée par l’enquêteur en blockchain ZachXBT et par Cyvers, un autre fournisseur de sécurité des crypto-monnaies. Meir Dolev, le Directeur Technique de Cyvers, a qualifié cette affaire de “probablement la perte de plus grande valeur due à une arnaque par empoisonnement d’adresse à ce jour”.

#CertiKInsight 🚨

Our system has detected a transfer of 1,155 WBTC (~$69.3m) to an address linked to address poisoning

EOA 0xd9A1 mimicked a transfer of 0.05 ETH which led the victim to send the funds to the wrong address

Stolen funds are here https://t.co/m2xpJW0QIZ pic.twitter.com/PWFhEsEN2G

— CertiK Alert (@CertiKAlert) May 3, 2024