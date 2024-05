Démantèlement d’une arnaque crypto à Hong Kong mettant en scène un deepfake d’Elon Musk

La Commission des valeurs mobilières et des futures de Hong Kong (HKSFC) alerte le public sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies frauduleuse qui utilise des vidéos générées par IA d'Elon Musk pour promouvoir ses services de trading.

Tl;dr La HKSFC avertit d’une escroquerie liée à une entreprise basée à Hong Kong nommée Quantum AI.

Quantum AI aurait utilisé Elon Musk et des deepfakes pour promouvoir leur produit.

La police de Hong Kong devrait intervenir pour stopper cette pratique illégale.

Hong Kong cherche à réguler les fournisseurs de services de crypto-monnaies.

Un avertissement de la HKSFC

La Securities and Futures Commission de Hong Kong (HKSFC) a lancé une sérieuse mise en garde le 8 mai dernier. Elle a signalé la société Quantum AI, basée à Hong Kong, l’accusant de diffuser des informations trompeuses sur elle-même, dans le but de gagner la confiance du grand public.

Elon Musk et les deepfakes

Selon la HKSFC, Quantum AI aurait utilisé l’image d’Elon Musk, le PDG de SpaceX, pour promouvoir ses produits. En plus de prétendre être en lien direct avec Musk, la société aurait utilisé des images et des vidéos deepfake de lui sur leurs sites web et leurs réseaux sociaux. Une telle pratique ne serait pas inhabituelle dans l’arsenal des escroqueries liées à la cryptomonnaie.

Une intervention de la police

Des rapports locaux indiquent que la police de Hong Kong a reçu l’ordre d’agir contre cette plateforme. La page web de Quantum AI et tous ses profils sur les réseaux sociaux doivent être démantelés. Cet exemple illustre la nécessité de réguler ce secteur encore émergent.

Vers une régulation de la cryptomonnaie

Cette affaire intervient alors que Hong Kong cherche à mettre en place un régime de licences pour réguler les fournisseurs de services en cryptomonnaie. La HKSFC a reçu des demandes de 23 plateformes d’échange et a exigé l’arrêt des activités de toutes les autres entreprises d’ici fin mai 2024. Les escroqueries ne sont pas une nouveauté dans le monde de la cryptomonnaie, mais elles soulignent la nécessité d’une “intervention réglementaire”.