Perte de plus de 1 M$ pour un trader suite à un hard fork du réseau 0L

Un trader a perdu plus d'un million de dollars en crypto-monnaie suite à une scission importante du réseau 0L.

La récente décision du réseau 0L, notoirement connu pour son système pour gratifier ses participants actifs, de se lancer dans un “hard fork” a soulevé une vague de mécontentement parmi sa communauté. Un des critiques les plus virulents est un trader anonyme connu sous le pseudonyme de NN, qui a vu ses investissements dans le protocole être réduits à néant suite à ce changement.

NN a partagé sur la plateforme sociale X que le “hard fork” a anéanti les 147 millions de tokens Libra qu’il avait achetés en février 2023, alors d’une valeur d’approximativement 1.47 million de dollars. Ses tokens, acquis sur deux années pour l’aider dans ses efforts de marketing, ont été inutilement perdus.

“Le noyau de l’équipe derrière @0LNetwork ($LIBRA) a décidé d’un hard fork à cause d’un membre problématique. Ce fork a détruit 4% du supply total, brûlant par la même occasion les portefeuilles des gens sans défense, incluant des tokens achetés presque 2 ans auparavant”, a déclaré NN.

1/ How deeply I got rugged by @0LNetwork – 7 figures $ worth.

TLDR: The team behind @0LNetwork ( $LIBRA ) decided to hard fork because of a "rogue core" member. This fork resulted in a wipe out of 4% of the total supply, also burning innocent people’s wallets, including tokens… pic.twitter.com/UdtUBJHO83

— NN 🌸🐧 (@nn_blossoms) May 8, 2024