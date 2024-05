Revolut inaugure une plateforme crypto pour les traders expérimentés au Royaume-Uni

Il semblerait que l'application fintech digitale Revolut ait commencé à intégrer des traders expérimentés sur sa plateforme d’échange de cryptomonnaies appelée Revolut X.

Tl;dr Revolut lance une introduction progressive de son échange de crypto-monnaies, Revolut X.

L’accès est exclusif aux traders professionnels, indiquant une approche prudente.

Aucune annonce publique n’a été faite à ce sujet.

Revolut a déjà une présence établie dans les services de crypto-monnaies.

Revolut, une entrée progressive dans l’échange de crypto-monnaies

L’entreprise britannique de fintech, Revolut, semble amorcer une introduction par paliers dans l’univers des échanges de crypto-monnaies avec son nouvel outil, Revolut X. Cette approche progressive dénote une stratégie différente des méthodes traditionnellement utilisées pour le déploiement de services au sein du marché des crypto-monnaies.

Un accès sélectif pour démarrage en douceur

D’après les notifications envoyées à un groupe restreint d’utilisateurs au Royaume-Uni, Revolut a réservé l’accès à Revolut X exclusivement aux traders professionnels. En d’autres termes, l’entreprise adopte la démarche de prudence qui contraste avec les approches plus agressives observées sur le marché. Il est entendu que Revolut X offre la possibilité de passer du fiat à la crypto-monnaie entre Revolut et Revolut X, avec des frais minimes pour les transactions.

Un développement discret

Très peu d’informations ont filtré jusqu’à présent sur ce développement de taille. En effet, Revolut n’a fait aucune annonce publique concernant la mise en oeuvre de son nouvel outil. C’est bien en toute discrétion que cette entreprise basée à Londres semble vouloir marquer son territoire dans l’environnement compétitif des échanges de crypto-monnaies.

Un projet dans les tuyaux depuis longtemps

Il apparaît que la possibilité de développer sa propre plateforme d’échange de crypto-monnaies faisait partie des projets de l’entreprise depuis un certain temps. En effet, en 2021, la presse avait relayé que la société britannique de fintech cherchait une personne pour “architecturer et construire l’échange de crypto-monnaies Revolut”. Aujourd’hui valorisée à 25,7 milliards de dollars, Revolut semble bien décidée à renforcer son offre de services dans le domaine des crypto-monnaies, pour le plus grand bénéfice de ses 30 millions de clients à travers le monde.