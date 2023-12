Fuite massive de 1,3 million de fichiers : Insomniac exprime sa tristesse et sa colère

À l'image de Logan, Insomniac fait preuve d'une grande résilience.

Insomniac Games, créateur de nombreux titres populaires, a pris publiquement la parole suite à une cyberattaque qui a vu la fuite de plus de 1,3 million de fichiers privés du studio. Dans un post sur X (Twitter), le studio s’est dit “attristé et en colère”, décrivant les conséquences internes de l’attaque comme “extrêmement bouleversantes”.

Après avoir remercié les fans solidaires, beaucoup ayant exprimé leur soutien dans les commentaires, Insomniac a dévoilé l’impact de l’agression sur ses employés. “Nous sommes à la fois attristés et en colère par la récente cyberattaque criminelle sur notre studio et le poids émotionnel que cela a eu sur notre équipe de développement”, a-t-il déclaré.

An update regarding Insomniac and Marvel's #WolverinePS5. pic.twitter.com/CMkCCoZwwj

— Insomniac Games (@insomniacgames) December 22, 2023