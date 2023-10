Spider-Man : Venom, le prochain spin-off d’Insomniac Games ?

Comme avec Miles Morales, le studio américain Insomniac Games pourrait étoffer l'univers vidéoludique de Spider-Man avec un spin-off dédié à Venom, le célèbre symbiote extraterrestre.

Le directeur narratif Jon Paquette, qui a supervisé l’histoire des trois jeux Spider-Man d’Insomniac Games, affirme que les joueurs vont influencer l’orientation que prendra la licence à l’avenir :

Nous allons attendre de voir comment ils réagissent sur les réseaux et les forums. Nous allons les écouter et nous demander ce qu’ils veulent vraiment. Nous en parlerons quand nous aurons tous eu le temps de dormir et de prendre des vacances.

'Marvel's Spider-Man 2' video game director teases potential Venom spinoff: 'We're gonna listen to the fans' https://t.co/Zr2GBhF1OM — Insider Entertainment (@insiderent) October 19, 2023

Concernant un potentiel spin-off se focalisant sur Venom, Jon Paquette du studio américain Insomniac Games ne laisse rien filtrer, mais insiste sur l’importance du travail de Tony Todd :

Nous l’avons fait venir dans nos bureaux et il nous a soumis quelques lignes pour une sorte d’audition. Il correspond parfaitement à ce que nous recherchons. Je veux que ce soit l’une des meilleures histoires de Venom que vous ayez jamais vécues.

Insomniac Games, le “Marvel maker” de Sony

Tout en continuant à soutenir Spider-Man 2 avec de nouvelles fonctionnalités, dont un mode New Game+ qui devrait arriver avant la fin de l’année, Insomniac Games travaille sur un jeu Wolverine pour la PS5. Il s’agira d’un titre autonome réalisé par Brian Horton et Cameron Christian, qui étaient les responsables créatifs de Spider-Man : Miles Morales. Un troisième titre non annoncé, de type multijoueur, est également en cours de développement et pourrait lui aussi se dérouler dans un des univers de Marvel.