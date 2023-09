Spider-Man 2 passe gold, le développement touche à sa fin

Le travail d'Insomniac Games sur Spider-Man 2 est officiellement terminé.

Grâce à l’aide plusieurs partenaires externes et internes comme PlayStation Studios Creative Arts, Spider-Man 2 du studio américain Insomniac Games est gold. Les disques PS5 sont désormais prêts pour la production de masse et la sortie fixée pour le 20 octobre prochain ne sera pas retardée.

WE ARE GOLD! We're thrilled to share the news ahead of #SpiderMan2PS5's launch on October 20, 2023 with a few words from the game's cast! #BeGreaterTogether pic.twitter.com/ChitBfTREM — Insomniac Games (@insomniacgames) September 20, 2023

Bryan Intihar, directeur créatif chez Insomniac Games, a déclaré :

Félicitations aux équipes ! Il reste encore un mois à tenir avant la sortie de Spider-Man 2 sur PS5.

Le casting vocal de Spider-Man 2

Les comédiens Yuri Lowenthal, Nadji Jeter et Laura Bailey reprennent respectivement les voix de Peter Parker, Miles Morales et Mary Jane Watson dans Spider-Man 2 tandis que Graham Phillips, Jim Pirri et Tony Todd rejoignent le casting pour incarner Harry Osborn, Serguei “Kraven” Kravinov et Venom. Mark Rolston (Norman Osborn), Stephen Oyoung (Martin Li), Darin De Paul (J. Jonah Jameson), Jacqueline Pinol (Rio Morales), Griffin Puatu (Ganke Lee) sont également de retour.

Spider-Man 2 est la suite de Spider-Man (2018) et Spider-Man : Miles Morales (2020). Peter Parker et Miles Morales vont devoir faire face aux prochaines étapes de leur vie personnelle tout en combattant un assortiment de méchants. Parmi eux, notamment une milice privée dirigée par le mercenaire Kraven le Chasseur, le monstrueux Lézard et le symbiote extraterrestre Venom, qui se lie à Peter Parker et l’influence négativement, menaçant de détruire ses relations.